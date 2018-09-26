Bu bölgede oturanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi...

Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya,Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, hava sıcaklıkları bölgede mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu bölgenin doğusu (İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya) ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Marmara'da fırtına (50-80 km/sa) şeklinde rüzgar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.