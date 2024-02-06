Bu bölge artık tamamen karanlık!
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan kentlerin başında gelen Hatay’da yıkımın boyutu gece çekilen dron görüntüleriyle gözler önüne serildi. Görüntülerde şehrin karanlığa gömülen boş alanları yaşanan felaketin boyutunu ortaya çıkardı.
Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde en büyük hasarı alan şehirlerin başında gelen Hatay’da binlerce bina yıkılırken binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Kentte bir yıl boyunca yapılan çalışmaların ardından büyük boşluklar meydana geldi. Yaşanan felaketin boyutu gece çekilen dron görüntüleri ile gözler önüne serildi. Görüntülerde şehirde yoğun yıkımın gerçekleştiği alanları yansıtan karanlık görüntü görenleri hüzne boğdu.