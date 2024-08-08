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Ekonomi “Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti
Ekonomi

“Bu bizi çok üzüyor” diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti

Yeniakit Publisher
2024-08-08 23:13:00 -
"Bu bizi çok üzüyor" diyerek duyurdular! Mobilya devi resmen iflas etti

Türkiye'deki sol basının yere göğe sığdıramadığı Alman ekonomisi zor bir dönemeçten geçiyor. Ülkede 24 saatte bir iflas yaşanıyor. Son iflas haberi mobilya devinden geldi.

Almanya'nın Hamburg'un Winterhude semtindeki "Wäscherei" mobilya mağazası kapanmak zorunda. Şirket bunu web sitesinde duyurdu. Bir yatırımcı son dakikada teklifini geri çekti, bu nedenle Mexikoring'deki Wäscherei derhal geçerli olmak üzere kapandı.

Web sitesinde şöyle deniyor: "Her şey yıkandı, 25 yılı aşkın mobilya trendleri, saçmalıklar, partiler ve birçok harika karşılaşmadan sonra, Wäscherei Hamburg maalesef kapanmak zorunda. Bu bizi çok üzüyor."

Bu nedenle iflas davası Ağustos ortasında açılacak ve depo satışı Eylül ortasında başlayacak.

Darbe aldı

"Wäscherei" son aylarda birkaç ağır darbe aldı: 18 Nisan'da, uzun süredir genel müdürlük görevini yürüten Michael Eck beklenmedik bir şekilde 71 yaşında hayata veda etti. Bir tasarım meraklısı olan Eck, 25 yılı aşkın bir süre boyunca Hamburg'un iç tasarım sahnesini şekillendirmiş ve renkli partileriyle çok sayıda ünlüyü defalarca mobilya mağazasına çekmişti. Mobilya mağazasına göre Eck, şirket için şehir sınırlarının çok ötesinde bir isim yaptı.

İflas yöneticisi olarak atanan avukat Jennie Best'in yaptığı açıklamaya göre, iflas işlemlerinin amacı, örneğin ticari faaliyetlere devam ederek veya bir yatırımcının mobilya mağazasına para yatırması yoluyla şirketi sürdürülebilir bir şekilde yeniden yapılandırmak. Ancak yatırımcı bulunamadığı için mobilya mağazası kapanacak ve 48 çalışanı da yeni iş bulmak zorunda kalacak.
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Kaynak: Artı49

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