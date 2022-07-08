Bu bitkiyi senede 7 kez tüketin ve bir daha hastalanmayın

Tirşik çorbası

Bu çorbayı yaparken oldukça dikkatli olmalısınız. Yapılıp akabinde tüketmenin sonuçları çok da hoş olmayabilir. Çünkü tirşik çorbasının bir gün beklemesi gerekir. Oldukça küçük parçalara ayırarak yapılan bu çorbanın faydalarına göz atalım:

İştah açmasıyla bilinir.

Çorbamız yağsızdır ve bol protein içerir.

Diyabet ve gut hastaları, aynı zamanda romatizma ağrıları çekenler bu çorbadan şifa bulabilir.

Eğer aç karnına içerseniz bağırsaklarınızı parazitlerden temizler ve midenizin asit seviyesini düzenler.

İdrar yolu hastalıklarınız var ise oldukça iyi bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.

Kanama problemlerini çözmek için kullanılabilir.

Ateş düşürmede, yaraların daha hızlı iyileşmesinde ve özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılabilir.

Tırşik çorbası tarifi - Tırşik çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

-1 demet tirşik otu

-1 su bardağı yarma buğday

-2 su bardağı yoğurt

-1 kase nohut

-Un (En az 1/2 su bardağı)

-Sıcak su (Çorbanın kıvamını ayarlamak için)

Tırşik Çorbası Nasıl Yapılır?

-Ellerinize eldivenlerinizi takın ve tirşik otlarını güzelce yıkayı kurulayın, ardından temiz bir kesme tahtasına alıp ince ince doğrayın.

-Çorbayı pişireceğiniz genişçe bir tencere çıkarın, içine nohutları, buğdayı ve eğer elinizde varsa Maraş tarhanasını ekleyin.

-Bu malzemelerin üzerine ise incecik kıydığınız tirşik otlarını aktarın.

-Geniş ayrı bir kap ya da sürahi çıkarın, 2 kase dolusu yoğurdu içine aktarıp içine su ilave ederek koyu kıvamlı bir ayran elde edin.

-Hazırladığınız bu ayranı da tencerede bekleyen tirşik otlarının üzerine bolca gezdirin.

-Ardından üzerine tirşik otlarını tamamen suyun içinde kalmasını sağlayacak kadar sıcak su ilave edin.

-Son olarak tencereye karışımın üzerini tamamen kapatacak şekilde un serpin. (Un miktarı yarım bardak ile 1 bardak arasında değişecektir.)

-Un ile karışımı neredeyse hava almayacak hale getirdikten sonra sakın unu karıştırarak karışımın içine erimesine neden olmayın, bu şekilde un tabakası en üstte kalarak mayalanma ve ekşime sürecinin hızlandırılması ve daha etkili olması amaçlanıyor, aklınızda bulunsun.

-Ardından tencerenin kapağını da kapatın ve tıpkı yoğurt mayalar gibi tencereyi bezlerle güzelce örtüp mümkünse ılık bir yerde 1 gece bekletin.

-Ertesi gün tencereyi ocağa alın ve orta ateşte karıştıra karıştıra pişirmeye başlayın. (Unutmadan, eğer tencerenin kapağını açtığınızda un tabakasının çok kalın olduğunu görürseniz bu tabakanın bir kısmını kaşık yardımıyla alıp çorbadan çıkarabilirsiniz)

-Yaklaşık 3-4 saat çorbayı karıştırarak pişirin. Suyu buharlaştıkça üzerine sıcak su ilavesi yaparak kıvamını ayarlayın.

-Tırşik otları yumuşayıp çorbanız ekşili nefis bir tada ulaştığında olmuş demektir.

Afiyet olsun.

Not: Tirşik otunu temizlerken ve doğrarken elinizin zarar görmemesi için eldiven kullanmayı ihmal etmemelisiniz.