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Ekonomi Bu bir fırsat! İslam Memiş'ten altın uyarısı
Ekonomi

Bu bir fırsat! İslam Memiş'ten altın uyarısı

Yeniakit Publisher
2023-07-10 16:02:00 -
Bu bir fırsat! İslam Memiş'ten altın uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin altın için alım fırsatı olduğunu belirtti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 10-16 Temmuz haftasında piyasayı etkileyecek ekonomik veriler ve olası sonuçlarını yazdı.

tv100 web sitesindeki köşesinde yazan Memiş, ABD enflasyonunda sert bir düşüş beklendiğini belirtirken bu hafta yatırımcıların hangi bant aralıklarını takip etmesi gerektiğini anlattı.

Sözlerine Borsa İstanbul'la başlayan İslam Memiş, kısa vadede kâr satışları olabileceğini belirterek 5950 ile 6320 puan aralığını takip edeceği belirtti.

Dolar TL kurunda ise 25,85 ile 26,10 lira aralığının geçerliliğini koruduğunu belirten Memiş, yıl içinde 24,50 lira civarına kadar bir düşüş beklediğinin de altını çizdi. Ancak yıl sonuna kadar 27,80 seviyesini beklediğini de sözlerine ekledi.

Euro dolar paritesinde ise 1,10 seviyesinin üzerinde tutunma çabalarının bu hafta da devam edeceği öngörüsünde bulunan Memiş, yıl sonu için 1,15'ten söz etti. Aradaki düşüşlerin alım fırsatı olabileceğini vurguladı.
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Ons altında 1918 ile 1952 dolar aralığına dikkat çeken Memiş, baskılama olduğunu belirtti.

Merakla beklenen gram altına da değinen ünlü finans analisti, makas aralığına dikkat çekti. Seçimden önce olan seçimden sonra kaybolan makas aralığının geri döndüğüne işaret eden Memiş, ekran 1615 lira gözüken gram altının fiziki tarafta 1635 lira olduğunu yazdı. Aradaki farkın önemsenmesi gerektiğini vurguladı. Gram altın için 1550 ila 1650 lira arasının geçerliğini korudğunu, yıl sonuna kadar ise 1750 ila 1800 lira aralığının görülebileceğini anlatan Memiş, düşüşlerin alım fırsatı olduğunu belirtti. Ancak makas aralığı göz önünde bulundurularak maliyeti düşürmek için parite işlemlerinden yararlanılabileceğini de kaydetti.

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