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Medya Bu bir dramdır! Fazıl Say, solakların nasırına bastı
Medya

Bu bir dramdır! Fazıl Say, solakların nasırına bastı

Fazıl Say'ın "Kızmayın; dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, birçok açıdan. THY de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan" şeklindeki sözlerine müzmin muhaliflerin büyük tepki gösterdiğini belirten Melih Altınok, "Bu memlekette 'doğruya yalandan daha çok kızan' kitlenin sayısı günden güne artıyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 11:17:00 -
Bu bir dramdır! Fazıl Say, solakların nasırına bastı

Fazıl Say'ın "Kızmayın; dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, birçok açıdan. THY de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan" şeklindeki sözlerine müzmin muhaliflerin büyük tepki gösterdiğini belirten Melih Altınok, "Bu memlekette 'doğruya yalandan daha çok kızan' kitlenin sayısı günden güne artıyor" dedi.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Fazıl Say "doğruyu" söylemeden önce takipçilerini uyarıyor:

"Kızmayın; dünyadaki bütün havaalanlarını biliyorum. Yeni havaalanımız dünyadaki en iyisidir, birçok açıdan. THY de en iyi havayoludur. Açık ara hem de. Her açıdan."

Ama nafile...

"Evet. Adı İstanbul Atatürk Havalimanı olsa mutlu olurdum. İzlenimlerim babında eklemek isterim" falan diyerek jokeri çekmesi de kurtarmıyor sanatçımızı.

Sosyal medyada küfrün, hakaretin bini bir para...

Çünkü bu memlekette "doğruya yalandan daha çok kızan" kitlenin sayısı günden güne artıyor."

 

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Yorumlar

Gültekin

Sayın Fazıl Say, gerçek sanatçı doğruları hiç çekinmeden ifade edebilendir. Geçmişte olduğu gibi bugün dahi olsa, yalanlara değil de doğru ifadelere kızılıyorsa, bunun anlamı demek ki yıllarca bizi yalanlarla uvutdukların delili ve ispatı oluyor. Artık yalancının mumu yatsıya kadar yanmıyor.
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