Bu bilgiler ders kitaplarında yok! İşte Vahdettin, Mustafa Kemal ve 19 Mayıs gerçekleri
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, resmi tarihin yalanlarını bir kenara bırakarak, Mustafa Kemal'in Anadolu'da mücadele etmesi için Sultan Vahdettin Han'ın verdiği desteği, Bandırma Vapuru'nun anlatıldığı gibi kırık dökük olmadığını ve 19 Mayıs hakkındaki gerçekleri anlattı.
Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Mustafa Kemal ve Vahdettin arasındaki ilişki de masaya yatırıldı.
Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Mustafa Kemal’in Vahdettin ile yakın olduğunu, son sultanın desteğiyle Anadolu’ya çıktığını, Bandırma Vapuru’nun kemalistler tarafından anlatıldığı gibi kırık dökük olmadığını, onlarca mürettebatla birlikte Mustafa Kemal’in Samsun’a gittiğini söyledi.
Karahasanoğlu tarihi gerçeklikleri tüm açıklığıyla anlattı.