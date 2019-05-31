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Bu besinler unutkanlığa iyi geliyor!

Unutkanlık insan yaşamında ciddi rahatsızlıklardan biridir. Yoğun hayatınızın önemli anlarını unutttuğunuzda mağdur olabilirsiniz. Peki yediklerimiz bu sorunumuzu çözmeye yardımcı olabilir mi? İşte uzmanlardan hafızayı kuvvetlendirip unutkanlık sorununuza iyi gelecek besin önerileri...

31 Mayıs 2019 Cuma 19:12
Bu besinler unutkanlığa iyi geliyor!

Unutkanlık insan yaşamında ciddi rahatsızlıklardan biridir. Yoğun hayatınızın önemli anlarını unutttuğunuzda mağdur olabilirsiniz. Peki yediklerimiz bu sorunumuzu çözmeye yardımcı olabilir mi? İşte uzmanlardan hafızayı kuvvetlendirip unutkanlık sorununuza iyi gelecek besin önerileri...

Ispanak

B grubu vitaminler ve folat içerir, E vitamininden zengindir. Beyin hücrelerini zararlı serbest radikallere karşı korur. E vitamini zengini diğer besinler: badem, brokoli, kivi, mango, ayçiçek tohumu, domates.

Balık ( Omega 3 )

Omega 3 beyin fonksiyonlarında önemli bir rola sahiptir. Davranış ve bilişsel olaylarda etkilidir. En iyi kaynakları: somon, uskumru, hamsi, sardalye, ringa balığı. Ceviz ve keten tohumuda iyi kaynaklarındandır. Eksikliğinde depresyon, disleksi (öğrenme bozukluğu ), dikkat eksikliği vb. görülür.

Bitter çikolata

Beyin reseptörlerini aktive etmek için endorfin salınımını arttır. Yüksek kakao içeriğine sahip birkaç bitter karesi güçlü antioksidanlar içerir, doğal uyarıcıları sayesinde odaklanma ve konsantrasyonu artırır.

Yaban mersini, çilek, böğürtlen

Beyini serbest radikal hasarından korumada etkilidirler. Bellek arttırıcı fitokimyasal olan antosiyaninden zengindirler. Kırmızı üzüm, kivi, portakal ve elma da beyin gücünün artışı için diğer mükemmel besinlerdir.

Süt, yoğurt, peynir

Mükemmel birer protein kaynağıdırlar. Vücuda yavaş ve sabit bir enerji kaynağı sağlayıp, gün içinde hafızamızın ayakta kalmasına destek olurlar. Protein içeren besinler aynı zamanda vücudu uyaran kimyasallar olan epinefrin ve dopamin seviyelerini de arttırırlar.

Yumurta

Beyindeki hafıza bölümü için gerekli olan vitaminleri ( A , D , B12 , B grubu ) barındırır. Beyinden sinyal alıp, gönderme için gerekli önemli bir aminoasit olan tirozini içerir, vücudun uyanık kalmasını sağlar.

Tam tahıllar

Esmer pirinç, esmer ekmek, yulaf, darı vb. B6 , B12 ve folik asit içerirler. Hafızayı korumak, konsantrasyon ve beyine kan akışını sağlamak için gereklidirler.

Kuruyemiş ve tohumlar

Ruh halini pozitif yonde etkilerler. Kabak ve ayçekirdeği kognitif fonksiyonları arttırırlar. Uykusuzluk ve hafif depresyon durumlarında rahatlamaya yardımcı olur.

Kırmızı lahana

Beyin hücre hasarını azaltmak ve uzun süreli hafızayı canlandırmak için gerekli polifenolleri ( fisetin ) içerir, bu Alzheimer hastalığının önlenmesi ve tedavisinde yararlıdır. Kırmızı soğanda iyi bir seçimdir.

Brokoli ve kuşkonmaz

K vitamininin zengin kaynaklarıdır. Bilişsel fonksiyonları ve beyin gücünü arttırmada etkilidirler.

Fısıtk ezmesi

Beyinin odaklanması ve dikkat için gerekli olan B6 vitamininden zengindir. Kızarmış bir dilim ekmek üstüne 1 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ve üzerine eklenmiş muz dilimleri ile B6 vitamininden zengin bir ara öğün yapabilirsiniz.

Su

Dehidratasyon ( susuzluk ) beynin kortizol denen bir hormon salgılamasına neden olur. Bu hormondaki artış beynin bilgi depolama kısmının küçülmesine ve hafıza gücünün azalmasına neden olur. Kortizol adrenalin üretimini de artttırır , bu artış beyin fonksiyonunu etkiler ve hafızayı bozar.

 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:12
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