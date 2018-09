Bu besinler kolesterole iyi geliyor

Kolesterol aslında; kanda bulunan ve hayvansal gıdalardan alınan bir maddedir. Halk arasında kolesterolüm var denildiğinde ise anlatılmak istenen bu değerin yükselmesi ve buna bağlı olarak damarların tıkanması durumudur.

KOLESTEROLE İYİ GELEN BESİNLER

CEVİZ

Ceviz birçok organımız ve hastalıklar için iyi gelen şifalı bitkilerden biridir. Cevizin kötü kolesterolü (LDL) düşürücü etkisi de faydaları arasındadır. Ceviz kanın vücudumuzda dolaşımının aracı olan damarlarımıza çok büyük fayda sağlar. Akşamdan bir bardak suyun içine konulan 5-6 ceviz kurusunun suyunun ertesi sabah içilmesi ve cevizlerinin de yenilmesi kolesterol tedavisi için bitkisel tıp uzmanlarınca önerilmektedir.

YULAF

Yulaf ezmesi ve yulaf kepeği de kolesterol rahatsızlığı için iyi geldiği bilinen bitkiler arasındadır. Düzenli olarak yulaf ezmesi ya da yulaf kepeği tüketmek; iyi kolesterolümüzün (HDL) yükselmesine buna karşılık kötü kolesterolün de düşmesine yol açacaktır. Bu nedenle de kolesterolümüzün dengelenmesi sağlanacaktır.

FINDIK

Fındık da tıpkı ceviz gibi etki göstererek kolesterolümüzün dengelenmesinde yarar sağlar. Ülkemizde son yıllarda kullanımı yaygınlık kazanan fındık yağları da kolesterolümüzün dengeli devam etmesi için fayda sağlamaktadır. Unutmayın her gün bir avuç fındık kolesterolümüze de iyi gelir.

BALIK

Kolesterol dengemizi korumak için balık tüketimi çok ama çok önemli bir unsur olarak önümüze çıkmaktadır. Başta somon balığı, göl alabalığı, sardalya ve orkinos türü balıklar olmak üzere birçok balık türü kolesterol rahatsızlığına iyi gelir. Yüksek oranda omega 3 içeren balıklar genel olarak vücudumuz için de oldukça faydalıdır. Haftada en az iki-üç kez balık tüketmek sağlık açısından önemlidir.

SEBZELER

Uzmanlar yenilen tüm et, balık vs gibi gıda ürünlerinin yanında mutlaka bolca bitki tüketmemizi de tavsiye ediyor. Bol olarak, roka, marul, kıvırcık, maydanoz, taze nane, soğan, kara lahana ve mevsimiyse domatesle desteklenen çok az yağlı salatalar yediğimiz et ya da balıklarda bulunabilecek kimi zararlı unsurları tolere etmekte ve vücudumuzu koruma altına almaktadırlar. Bu nedenle düzenli olarak sebze ve meyve tüketimi önemlidir.

Sebzeler ve meyveler kalbinizi de korur. Bademin de büyük faydası vardır. Yer fıstığı, çam fıstığı gibi kuruyemişler de hem kolesterolü düşürür hem de kalbi korur. Brüksel lahanası oldukça büyük fayda sağlar. Elma da düzenleyici etki yapar. Üzüm de elma gibi oldukça etkilidir. Tüketmekte fayda vardır. Yeşil çay birçok rahatsızlığa iyi geldiği ve birçok hastalığa karşı koruma sağladığı gibi kolesterolü de düşürür. Aynı zamanda siyah çayın da benzer etkisi vardır. Soya fasulyesi de bu rahatsızlık için oldukça faydalıdır. Düşürücü etki için domates tüketmekte yarar vardır. Enginar tüketilmesi fayda sağlar. Atkuyruğu namı diğer kırkkilit otu bitkisi de kolesterol için oldukça yararlı bir bitkidir. Limon, mandalina ve portakal gibi C vitamini içeriği yüksek olan bitkilerde mutlaka tüketilmelidir. Soğan ve sarımsak birçok hastalığa karşı koruma sağladığı gibi bu rahatsızlık için de fayda sağlar. Sofralarınızdan soğan ve sarımsağı asla eksik etmeyin. Özellikle zencefilin faydası büyüktür. Hazırlanan zencefil çayı bu rahatsızlık için oldukça etkilidir. Avokado, muz, kivi, mango, armut ve şeftali tüketilmesi gereken meyveler arasındadır. Et ve tavuğu ızgara yada haşlanmış olarak tüketmenizde yarar var. Patlıcan ve havuç bu rahatsızlık için oldukça büyük fayda sağlar. Doğal meyve suları tüketilebilir. Ancak meyve sularının kana hızlı karışarak şekerimizi yükselteceği uyarısını da yapmayı ihmal etmeyelim.