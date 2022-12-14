Bu besinler gerizekalı yapıyor! Çocuklarınızı uzak tutun

Demans yaş aldıkça pek çok kişi tarafından endişeye neden olan hastalıkların başında geliyor. Tedavisi olmadığı için birçok kişi demans ve Alzheimer hastalığı hakkında başta beslenme şekli olmak üzere bir takım yaşam tarzı değişikliklerine gidiyor. Bilim bu yıkıcı hastalığı durduramasa da, yeni bir çalışma riskimizi azaltmanın yolları ile ilgili fikir veriyor. Bunlar demans riskini azaltacak besinlere yönelmek ve aşırı işlenmiş gıdaları tüketmemek. Peki, Demans ve Alzheimer riskini arttıran besinler neler? Hangi besinlerden uzak durulmalı? İşte detaylar…

Yaş almış pek çok kişi bir gün bunama olacağı endişesini sık sık yaşıyor. Kimi bu konuda erken önlem alma konusunda daha tedbirli davranırken kimi de yaşlılıkla birlikte bu endişeyi tersine çevirmenin yollarını arıyor. Bilim bu yıkıcı hastalığı durduramasa da, yapılan çalışmalar demans riskini azaltmanın yollarını araştırıyor.

JAMA Neurology'de yayınlanan çalışma, demans riskini azaltmanın yolunun aşırı işlenmiş gıdalardan uzak durmak olduğunu söylüyor. Brezilya'nın 6 şehrinde fast food tüketen ve günlük kalorilerini aşırı işlenmiş gıdalardan alan yaşları 35 ila 74 arasında değişen 10.000'den fazla kişi üzerinde yeni bir çalışma yapıldı.

DEMANS VE ALZHEİMER RİSKİNİ ARTTIRAN BESİNLER NELER?

São Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 10 yıllık çalışmanın başında ve sonunda katılımcılara bilişsel testler verdi ve sonuçları katılımcıların bildirdiği diyetlerle karşılaştırdı. Analizde, aşırı işlenmiş gıda tüketen kadın ve erkeklerin, en az abur cubur yiyen insanlara kıyasla yüzde 28 daha hızlı bilişsel gerileme oranına sahip olduğunu ve beynin yürütme işlevinde yüzde 25 daha hızlı düşüş gösterdiğini ortaya çıkardı.

Araştırmada, "Çalışmanın sonuçları şaşırtıcı değil çünkü ultra işlenmiş gıdalar açısından zengin diyetlerin daha yüksek obezite, tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık oranlarıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz ve bunlar aynı zamanda bilişsel gerileme için daha yüksek riskle ilişkili risk faktörleri." diyor.

Uzmanlar, gazlı içeçekler, cips, sosisli sandviç, çörek, hamburger, patates kızartması, beyaz ekmek, pizza ve hazır kekler gibi işlenmiş gıdaların tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor. Tüketilen hazır gıdaların ambalajlarına bakmak önemli. Aşırı işlenmiş gıdaları kolayca ayırt edebilirsiniz. Paketli gıdalarda, içerik listeleri tipik olarak çok uzun olduğunu belirten uzmanlar koruyucular, renklendiriciler ve telaffuz edilmesi zor kimyasalların içerip içermediğini kontrol edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlara göre, tam tahıllı olmayan ekmekler ve unlu mamuller, ilave şekerli yoğurtlar, konserve çorbalar ve kavanozda soslar gibi yüksek oranda işlenmiş gıdalardan da uzak durmak gerekiyor.