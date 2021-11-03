Bu besinler aç karnına tüketilirse zayıflatıyor
Hızlı kilo vermek isteyenler için diyetisyenlerin sabahları aç karnına önerdiği 5 ürünü bir araya getirdik. Hem enerji hem de tok tutan besinlerle zayıflamak istiyorsanız bu besinleri mutlaka denemelisiniz. İşte aç karnına tüketildiğinde zayıflatan 5 besin...
Aç karnına zayıflatan besinler kilo vermek isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte diyetisyenlerin önerdiği aç karnına tüketildiğinde zayıflatan 5 besin...
LİMONLU SU: Limonlu su hem şifalı hem de zayıflatıyor. Ayrıca hazırlaması da kolay.
YOĞURT: Yoğurt sindirim sistemini rahatlatıyor. Fakat mide ve gastrit rahatsızlığı olanlar doktora danışmalıdır.
YULAF EZMESİ: Sütle tüketebilirsiniz. Aç karnına tüketilen yulaf ezmesi tok tutar ve enerji verir.
YEŞİL ÇAY: Diyetisyenlerin sık önerdiği yeşil çay yağ yakımını hızlandırır.