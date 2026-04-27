Trump’a suikast düzenlemişti! Cole Thomas Allen kimdir?

Washington’daki Hilton Otel'de ABD Başkanı Donald Trump dahil yaklaşık 2 bin 600 davetlinin katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde silahlı saldırı düzenleyen Cole Thomas Allen etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Trump, Allen'ı "California'dan gelen kafayı yemiş yalnız kurt" olarak tanımladı. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre 31 yaşındaki Allen, CalTech’te makine mühendisliği okumuş, bilgisayar bilimleri alanında yüksek lisans yapmış ve daha önce "ayın öğretmeni" seçilmiş bir isim.

California'nın Torrance kentinde yaşayan ABD vatandaşı Cole Thomas Allen'ın, bir süredir saldırının gerçekleştiği Hilton Otel'de ikamet ettiği aktarıldı. Gözaltına alınmasının ardından emniyet yetkililerine Trump yönetimi yetkililerini vurmak istediğini itiraf etti.

Çok sayıda silahla geldi

Yetkililer, Allen’ın yanında bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulunduğunu bildirdi. Allen, çelik yelek giyen bir memuru vurduktan sonra etkisiz hale getirildi.

Washington DC Başsavcısı Jeanine Pirro, şüpheli hakkında iki ayrı “ateşli silah kullanma” ve “tehlikeli silahla federal görevliye saldırı” suçlaması yöneltileceğini açıkladı.

CalTech mezunu bir mühendis

Cole Thomas Allen’ın 2017’de California Teknoloji Enstitüsü (CalTech) makine mühendisliği diploması aldığı belirtildi. Üniversitenin 2017’deki mezuniyet duyurusunda Allen’ın fotoğrafına da yer verildi.

Ayrıca Allen’ın 2025 yılında California Eyalet Üniversitesi, Dominguez Hills’te bilgisayar bilimi alanında yüksek lisansını tamamladığı bildirildi.

Allen’ın bir süredir üniversiteye hazırlık, özel ders ve akademik danışmanlık hizmetleri veren "C2 Education" kurumunun Torrance şubesinde yarı zamanlı çalıştığı ve Aralık 2024’te "ayın öğretmeni" seçildiği de ortaya çıktı.

Adına açılmış bir LinkedIn profilinde ise Allen'ın kendisini "Diploma olarak makine mühendisi ve bilgisayar bilimci, deneyim olarak bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen" olarak tanımladığı görülüyor.

İş deneyimi bölümünde son birkaç yıldır C2 Education’da yarı zamanlı öğretmen olarak ve serbest çalışan bir oyun geliştiricisi olarak görev yaptığı belirtildi.

Daha önce South Pasadena merkezli IJK Controls adlı şirkette bir yıl makine mühendisi olarak çalıştığı, öncesinde ise CalTech’te öğretim asistanlığı yaptığı kaydedildi.

Kamala Harris kampanyasına 25 dolar bağış yapmış

Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre Allen, Ekim 2024’te Demokratlar için bağış toplayan ActBlue’ya 25 dolar bağış yaptı. Bağışın Kamala Harris’in başkanlık kampanyası için ayrıldığı belirtildi.

FBI, Torrance’taki adresine gitti

Olayın ardından Allen’ın Torrance’taki evinin çevresinde polis güvenlik önlemi aldı. FBI ajanları da adrese ulaştı. Komşular ise evde yaşayanların yaklaşık altı ay önce taşındığını ve onları "sakin ve dostça" kişiler olarak tanındığını söyledi.