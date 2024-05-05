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Kadın - Aile Bu besini tüketen ömrüne 20 yıl katıyor! O yolu: Hem kalbi hem beyni gençleştiriyor... En yüksek 'B' onda!
Kadın - Aile

Bu besini tüketen ömrüne 20 yıl katıyor! O yolu: Hem kalbi hem beyni gençleştiriyor... En yüksek 'B' onda!

Yeniakit Publisher
2024-05-05 22:11:00 - 2024-05-05 22:15:19
Bu besini tüketen ömrüne 20 yıl katıyor! O yolu: Hem kalbi hem beyni gençleştiriyor... En yüksek 'B' onda!

Sağlıklı besinler arasında yer alan yulaf ile siz de ömrünüze ömür katacaksınız. Uzmanlar hastalıklara karşılık bunu tüketin diye açıklamalarda bulundu! En yüksek b onda var! Kalbi ve beyni gençleştiriyor.

Hastalık kontrol ve önleme merkezi tarafından yapılan son araştırmalar kapsamında pek çok yetişkinin kalbini iyileştirdiği duyuruldu. Kalbi iyileştirmek için ne yapılması gerektiğine değinildi. İşte, kalbi gençleştirmenin yolu..

Kalbinizi gençleştirmenizi sağlayan bu besin ile siz de hem sağlıklı olup hem de kendinizi zinde tutabilirsiniz. Peki, bu besin ne?

Kalbin Dostu Bu Besini Mutlaka Tüketin!

Tam tahıllı besinler arasında yer alan yulaf ile siz de sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yulaf ezmesi olarak tüketilen bu yulaf saba yemeği olmamaktadır. Hemen her öğünde tüketilen yulaf ezmesi kötü kolesterolü, HDL olmayan kolesterolü ve b vitaminini artırdığı keşfedildi. Porsiyon başına tüketeceğiniz 4 gram lif yulaf ezmesiyle kalp sağlığınızı destekleyecek aynı zamanda sizi öğle yemeğine kadar tok tutacaktır.

Yulaf ezmesi olarak tüketeceğiniz bu besin ile siz de hem sağlıklı beslenerek kilo almayacak ayrıca sağlıklı beslenmiş olacaksınız. Yulafı tüketirken içerisine kattığınız besinler önemlidir. Meyve katabileceğiniz gibi siz de içerisine başka ürünler de ekleyerek tüketebilirsiniz.

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