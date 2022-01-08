  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Bu besin halsizliği anında alıyor
Kadın - Aile

Bu besin halsizliği anında alıyor

Araştırmalar, sayısız faydaları olan bamya tohumunun halsizliği anında aldığını ortaya koydu. Bamya ve bamya tohumunun faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-08 10:21:00 - 2022-01-08 10:45:40
Bu besin halsizliği anında alıyor

Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Son yıllarda sağlığa olan faydaları ile çokça söz edilen ve bilim dünyası tarafından pek çok araştırmaya konu edilen bamya, vücuda önemli faydaları dokunan değerli bir besindir. 

Halsizligi, yorgunluğu ortadan kaldırıyor 

Son yılların en önemli besini olarak anılan bamya tohumunun bronşitten kansere birçok hastalığı önlediği, halsizliği anında aldığı ortaya çıktı.

Halsizlikle mücadele etmenin yolu şifalı besinlerden geçiyor. Araştırmalar, sayısız faydaları olan bamya tohumunun halsizliği anında aldığını ortaya koydu. Bitkinin faydaları öyle etkilidir ki bamyanın tohumu da sağlık için yararlı hale gelmiştir. Magnezyum, demir, A ve C vitamini bol lifli bamya son yıllarda tohumu ile sıkça aranan besinlerden olmuştur.

 Peki, faydaları saymakla bitmeyen bamya tohumu nasıl tüketilir? İşte ayrıntılar...

Bamya tohumun faydaları

  • Yüksek vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. 
  • Bamya tohumunda B grubu vitaminleri ile kalsiyum, demir ve çinko gibi mineraller bol miktarda yer alır. 
  • Enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağlar. 
  • Kansere karşı korur. 
  • Halsizligi ortadan kaldırıyor.
  • Sindirim sistemini düzenler. 
  • Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. 
  • Kilo vermeye yardımcıdır.
  • Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi eder.

Bamya tohumu nedir?

Bamya tohumu, Asya'da tıbbi amaçla kullanılan bamya bitkisinin tohumudur. 

Halsizlik yorgunluk neden olur?

  • Kişinin yaşadığı kansızlık, anemi sorunu.
  • Az su içme ve düzensiz beslenme.
  • Kahvaltı etmeme ve ağır yağlı gıda tüketimi.
  • Diyabet ve insülin direnci.
  • Böbrek üstü bezi problemleri.
  • Mineral ve vitamin eksiklikleri: D vitamini, B12 eksikliği.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay