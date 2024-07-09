Bu belki de son şans! Beşar akıllı ol, akıllı

Milliyet gazetesi yazarı Hakkı Öcal, Beşar Esed'in Türkiye’nin barış elini sıkıca kavraması gerektiğini belirtti. Esed'in tüm Suriye halkının lideri olması gerektiğini ifade eden Öcal, Türkiye’nin desteğinin Suriye için önemine dikkat çekti. Öcal, Esed'in ülkesindeki sorunları çözmesi için akıllıca politikalar uygulaması gerektiğini vurguladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Beşar Esat, babasından miras kalan devlet başkanlığı sıfatını gerçekten hakkıyla kazanmak istiyorsa, sadece Şiilere dayanan bir azınlık diktatörlüğünün değil, Sünni çoğunluğu da içine alacak şekilde bütün Arapların, Kürtlerin, Türkmenlerin lideri olmalıdır. Bunun yolu, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın uzattığı barış elini sıkıca kavramaktır. Beşar Esat, ülkesindeki istikrarsızlığı, yarısının Amerika’nın, diğer yarısının İran’ın kuklası terör örgütlerinin işgalinde, darmadağın bir halde, petrol ülkesi olan Suriye’de halkın açlık ve sefaletle mücadele etmesini önlemek istiyorsa, Türkiye gibi güçlü bir komşuya sahip olduğunu fark etmelidir.

(...)

Suriye, aradığı desteği, kapılarını yeniden açacağı 10 milyondan fazla yurttaşını bağrına basarak bulabilir. Ülkenin yeniden imarı, başka ülkelerde yıllardır “sığınmacı” yaftası altında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine kavuşmaları ile getirecekleri şevk ve heyecan, bunların yeniden iskan ve çalışma koşullarının sağlanması için uluslararası kurumların, Müslüman ülkelerin ve İslam Örgütü’nün yapacağı yardımlar, sadece Suriye’ye değil, bütün bölgeye huzur getirecektir. Ama bütün bunların ilk ve temel şartı, Beşar Esat’ın devlet başkanlığını babasının mirası veya İran’ın payandası olarak değil, gerçekten hak etmesi gerektiğini idrak etmesidir.

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Bu idrakin sonucu, akıllıca politikalarla ülkesinin sorunlarına çözüm aramaya başlamaktır. Erdoğan’ın “adil, onurlu ve kapsayıcı yeni bir toplum sözleşmesi temelinde kucaklaşan, müreffeh, bir ve bütün Suriye” çağrısı Esat için belki de son şanstır. Türkiye bu çağrıyı bir yenilgi, bir zorlama veya benzeri bir olumsuzluk sebebiyle değil, sadece iki halkın arasındaki (Erdoğan’ın kullandığı ifadeyle) “büyük kucaklaşmayı” özlediği için yapıyor.

Beşar Esat, akıllı bir tabip olduğunu kanıtlayabilir."