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Bu belirtiler sizde varsa bağışıklık sisteminiz alarm veriyor olabilir

Bağışıklık sistemi bizi birçok hastalığa ve enfeksiyona karşı koruyan vücudun savunma mekanizmasıdır. Bağışıklık sisteminin zayıflamasının birçok belirtisi vardır. Bu hastalıklar sizde varsa bağışıklık sisteminiz alarm veriyor olabilir.

07 Ağustos 2018 Salı 21:39
Bu belirtiler sizde varsa bağışıklık sisteminiz alarm veriyor olabilir

1. BAŞ AĞRISI, BİLİNÇ KARARMASI, DİKKAT EKSİKLİĞİ PROBLEMLERİ

Baş ağrısı, bilinç kararması ve belirtilen diğer semptomlar yaşam kalitemize ciddi şekilde zarar verebilir. Bu semptomlar stres veya uyku eksikliği ile ilişkili olabilir, ancak aynı zamanda bağışıklık sistemimizde bir işlev bozukluğunun belirtileridir (örneğin lupus veya anemi).

2. AKNE, SEDEF HASTALIĞI, DERMATİT, EGZAMA, KELEBEK DÖKÜNTÜLERİ

Cilt problemleri çok rahatsız edici olabilir. Normal ilaçlar yardımcı olmazsa, bu işaretlerin hemolitik anemi, sedef, skleroderma ve diğer bozukluklardan kaynaklanabileceğinden bir doktora gitmeyi planlayın.

3. ALLERJİK ASTIM

Astımın bağışıklık sistemi bozukluklarıyla ilişkili olabileceği konusunda bazı şüpheler vardır. Bağışıklık sistemi çöktüğünde alerjik astımı etkilediği çoğu araştırmada kanıtlanmıştır.

4.YORGUNLUK VEYA HİPERAKTİVİTE

Bu semptomlar hemen hemen tüm otoimmün (Özbağışıklık) rahatsızlıkları için en yaygın olanlarıdır ve genellikle büyük bir belirtidir. Normal şeylerin daha fazla enerjinizi aldığını ve enerjinizin birden boşalttığını görebilirsiniz. Veya her şey yolunda olmasına rağmen uyuyup uyandığınızda kendini çok yorgun hissedebilirsiniz.

5. KAS AĞRISI VE ZAYIFLIĞI, SERTLİK, AĞRI

Zayıf kaslar ve kas ağrısı , merdiven çıkarken veya ağır şeyleri taşımak gibi gündelik faaliyetleri olumsuz etkileyebilir. Bu semptomlar gelip geçici olabilir veya sabit kalabilir, ancak aynı zamanda özbağışıklık, hepatit, Hashimoto hastalığı, sedef hastalığı, romatoid artrit ve diğer hastalıklardan kaynaklanabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir işarettir.

6. MİDE KRAMPI, GAZ, ŞİŞKİNLİK, İSHAL, KABIZLIK

Sindirim sorunları, Çölyak hastalığı, ülseratif kolit, tiroid bozuklukları ve diğerleri gibi hastalıklar bağışıklık çöküntüsü belirtileri olabilirler.

7. KİLO ALIMI VEYA KAYBI

Bazı bağışıklık sistemi tiroidi etkiler. Bu organ vücudumuzda birçok metabolik işlemi kontrol eder. Aşırı hormon üretmeye veya yeterli hormon üretmeye başlamazsa, insanlar kilo alabilir veya kilo verebilir.

8. EL VE AYAKLARDA TİTREME VE KARINCALANMA

” Titreme ve karıncalanma” gelip geçici ise ve ağrıya neden olmazsa ciddi semptomlar değildir. Haftada birkaç kezden fazla olursa ve diğer belirtileri fark ederseniz, bu daha ciddi sorunların bir işareti olabilir.

9. SAÇ DÖKÜLMESİ

Bağışıklık sistemimiz saç foliküllerine saldırmaya başlarsa saç dökülmesine neden olur. Bu durum, derinin iltihaplanmasıyla başlar. Aynı zamanda vücudun diğer bölgelerindeki kılları da etkileyebilir.

10. DÜŞÜK DERECELİ ATEŞ

Açıklanamayan bir ateş , başka herhangi bir semptom göstermezse çoğu zaman göz ardı edilir. Ancak bu tedavi edilmesi gereken en zor semptomlardan biridir. Sorun, bir ateş birçok hastalığa bağlı olabilir ve bağışıklık hastalıkları bunlardan biridir.

Bu semptomlardan herhangi birini fark ettiyseniz umutsuzluğa kapılmayın. Bunların başka sebepleri olabilir. Ancak yapmanız gereken ilk şey bir doktora gitmektir. Güvende olmak üzgün olmaktan iyidir!

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 21:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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