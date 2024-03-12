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Gündem Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı
Gündem

Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-03-12 16:45:00 -
Bu beklenmiyordu… Katar’dan dünyayı yasa boğan Gazze çıkışı

Gazze’de ateşkes için arabulucu olan Katar’dan gelen son açıklama, umut verici haber bekleyen herkesi yasa boğdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha’da basın toplantısı gerçekleştirdi. Ensari, Gazze'de ateşkesin yakın olmadığını söyledi.

Ensari, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Gazze'de ateşkes anlaşmasına yakın değiliz ama umudumuzu koruyoruz" dedi. Ensari, tüm tarafların Ramazan ayı içinde anlaşmaya varmak için çalışmaya devam ettiğini, ancak anlaşma için "herhangi bir zaman çizelgesi sunamayacağını" ifade etti. "Durum oldukça karmaşık" diyen Ensari, Katar'ın Gazze'de kısa süreli bir ateşkes yerine kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalıştığını kaydetti.

Katar ve Mısır arabulucu oldu

Katar ve Mısır, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabaları sürdürüyor. İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtiyor. Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

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