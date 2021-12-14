Bu basit yöntemle gözlerinizin altındaki koyu halkaları azaltın

Koyu göz halkaları için tedavi, altta yatan nedene bağlıdır. Ancak, bu durumu yönetmeye yardımcı olabilecek bazı yöntemler mevcuttur. Göz altı morlukları ile başa çıkmak için öneriler.

Göz altı morlukları nasıl geçer?

Patates

Evet, doğru okudunuz: Patates göz altı morluklarına karşı mükemmel bir çözümdür. Patates, doğal olarak serin ve bu nedenle sakinleştirici bir etkiye sahip olduğu için göz altı halkalarına karşı kullanılır. Ayrıca, C vitamini ve cildi besleyen antioksidanlar içerdiğinden, göz altınızdaki mor veya koyu renkli halkalara karşı kullanmak için de idealdir. Patatesin serinliği şişliğin inmesine neden olacak ve bu da gözlerinizin daha canlı görünmesini sağlayacaktır.

Patates organik bir bileşik olan katekol içerir. Katekol, cildi aydınlatmak için kullanılan cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılan doğal bir maddedir. Bu madde sadece patateslerde az miktarda bulunabildiği için göz çevrenizdeki koyu halkalardan kurtulmanızı sağlayacak şekilde cildinizin açılmasına neden olabilir.

Hazırlanışı

Normal, sarı bir patates seçin (yani tatlı veya kırmızı patates değil). Patatesi soyun ve düzgün bir şekilde yıkayın. Üzerinde kir kalmadığından kesinlikle emin çünkü kir, cildinizin ve gözlerinizin tahriş olmasına neden olabilir.

En kolay yol, patatesi ince dilimler halinde kesmek ve bu dilimleri gözlerinizin altına yerleştirmektir. Patatesin suyunun gözünüze gelmemesine dikkat edin.

Farklı bir yol ise, önce patatesi rendelemektir. Bu şekilde, halkalara karşı yardımcı olacak sıvıdan biraz daha salınır. İnce bir mendilin içine rendelenmiş patatesi koyun ve bu mendili de gözlerinizin üzerine koyun.

Patatesi rendeleyin ve ardından rendelenmiş patatesi bir kasenin üzerinde bir elekten geçirin. Patatesteki sıvıyı kaseye akıtmak için bir kaşığın arkasını kullanın. İki pamuğu kaseye akmış olan sıvıya batırın ve ikiye katlayın. Bu katlanmış pamuklu pedleri gözlerinizin altına koyun ve bekleyin.

Diğer uygulamalar

Soğuk kompres uygulamak. Soğuk kompres, şişkinliği azaltmaya ve genişlemiş kan damarlarını daraltmaya yardımcı olabilir. Böylece göz altındaki şişkin görünüm azalır ve koyu halkaların belirginliği azalabilir. Bu amaçla temiz havluya birkaç buz küpü sarılıp ve gözlere uygulanabilir. Bir bez soğuk suyla ıslatılıp 20 dakika boyunca gözlerin altındaki cilde uygulanmasıyla da aynı etki elde edilebilir.

Uyku süresini artırmak. Yeterince uyumak koyu halkaların görünümünü azaltmaya da yardımcı olabilir. Çünkü uyku yoksunluğu cildinizin solgun görünmesine neden olarak koyu halkaları daha belirgin hale getirebilir. Koyu halkaların ortaya çıkmaması için günde en az yedi ila sekiz saat uyumak gerekebilir.

Uyurken başı yükseltmek. Yetersiz uyku göz altındaki koyu renkli halkalar ve torbaların oluşumunda rol oynayabilirken, kişinin yatış şekli de bunda etkili olabilir. Uyku sırasında göz altlarında sıvı toplanmasını ve buna bağlı gelişen şişkinliği önlemek için başın birkaç yastıkla kaldırılması faydalı olur.

Optimum fayda sağlamak için, hangi yöntemi seçerseniz seçin, patatesi (veya pamuğu) 15 dakika gözünüzde tutun. En iyi sonuçlar için bu yöntemi her sabah tekrarlayın.

Göz altı morlukları hangi hastalığın habercisi?

Yaşam tarzı nedeniyle oluşan göz altı morlukları soğuk kompres, dinlenme, doğal maskeler ile birkaç gün içerisinde kaybolur. Ancak uzun süreli morluklar; egzama, alerji, demir eksikliği anemisi, karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının işareti olabilir.

Hangi doktora gidilir?

Eğerki kişide herhangi bir altta yatan fizyolojik sebep bulunmamış ise , morluk ve çöküklük genetik faktörlü ise ve hasta bunu düzeltmek istiyorsa , estetik müdahale için bir arayışta ise bir plastik cerrahi uzmanına danışması gerekmektedir.

Göz altı morlukları hangi vitamin eksikliğinin belirtisi

Örneğin B12 vitamini eksikliği başlıca şüphelilerden biri. Vücuttaki vitamin emiliminin azalması ya da böbrek üstü bezlerinin yeterli çalışmaması durumunda göz altı morluğu problemi yaşanabilir. Yeterli sebze ve meyve tüketmemek ya da fazla şeker yemek gibi beslenme hataları bu sağlık sorununu ortaya çıkarır