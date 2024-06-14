Taraftarlar bu işe ne diyecek? Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sürpriz teklif
Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri sonrası sular durulmuyor. Aziz Yıldırım’ın seçimi kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarların hoşuna gidecek sürpriz bir teklifte bulundu.
Hareketli günlerin yaşandığı Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkanlık seçimini kaybeden Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Başkanlık seçimini kaybetmesine rağmen elindeki projeleri hayata geçirmek isteyen Yıldırım, Ali Koç'a tarihi bir teklifte bulundu. En büyük seçim vaadi arasında bulunan stat yenileme projesi için Ali Koç'a raporları yollayan Aziz Yıldırım, stadyumun maliyetini karşılama sözü verdi.
Yeni stadyum projesini çok beğenen Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teşekkür edip süre istedi.
Yapılacak projenin büyüklüğünden dolayı planlama yapılması gerektiğini savunan Ali Koç, önümüzdeki dönemde resmi adımları atabilir.
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