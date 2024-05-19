Bu baraj ekonomiye 31 milyar lira katkı sağladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, elektrik üretimine 19 Mayıs 2020’de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek, ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elektrik üretimi amacıyla Dicle Nehri üzerinde inşa edilen Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES, ilk elektrik üretimini 19 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdi. Kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4'üncü santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2'nci büyük barajı konumunda bulunan Ilısu Barajı, 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

'Göz bebeği yatırımlardan biri'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin enerjiye olan ihtiyacı artırdığını, iklim değişikliği gibi dünya gündemini meşgul eden etkenlerin de yenilenebilir enerji kaynaklarını daha önemli hale getirdiğini belirtti. Yerli ve yenilenebilir enerji üretiminde, sahip olunan su kaynaklarının değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Su kaynaklarından elde edilen elektrik, çevre kirliliğine yol açmadığı gibi kullanılan suyun miktarını azaltmıyor ve kalitesini de olumsuz etkilemiyor. Türkiye'de elektriğin beşte birinin hidroelektrik santralleri yoluyla sudan elde edildiği göz önüne alındığında, bakanlığımıza bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ), su alanındaki yatırımları ile ülke ekonomimize büyük katkı sağlıyor. Bu bağlamda, 19 Mayıs 2020 tarihinde ilk elektrik üretimini gerçekleştiren ve 23 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tam kapasite ile elektrik üretimine başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES ülkemizin göz bebeği yatırımlardan biri olarak ön plana çıkıyor" dedi.

Yumaklı, DSİ'nin gelecek hedeflerinden de bahsederek, "2023 yılında 10 adet HES’i tamamladık. 2024 yılında ise 15 adet HES’i daha hizmeti sunmayı planlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, DSİ gibi yüz akı kurumlarımızın da çalışmalarıyla ülkemizi enerji üretiminde çağın gerektirdiği düzeye ulaştırmak ve tam bağımsız hale getirmek amacıyla gayret göstermeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.