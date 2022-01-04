Bu baharatla cildinizi ovun ve kırışıklıklar yok olsun
Bu doğal yöntem sayesinde pahalı olmayan ve aktarlardan kolaylıkla temin edebileceğiniz doğal malzemelerle kısa bir süre içerisinde kırışıklıklarınızdan kurtulabileceksiniz.
Akıp giden yılların izleri zamanla yüzümüzde belirmeye başlar. Bu durumda panik yapmak yerine bazı önlemler alarak ve doğru bakım yöntemleri uygulayarak kırışıklık oluşumunu engellemeye yardımcı olabiliriz.
Bu baharatla cildinizi ovun ve kırışıklıklar yok olsun
İşte ihtiyacınız olan malzemeler
- Bir bardak su
- Yarım bardak anason tohumu
- Küçük bir çaydanlık
Hazırlanışı
Anason tohumlarından çay yapın ve soğumasını bekleyin. Ardından cam bir kaba alarak buzdolabında saklayın. Her uyandığınızda yüzünüzü anason çayıyla yıkayın ve kırışıklarınız yok olsun. Kırışıklıkları yok etmenin yanında, cildinizi de yumuşacık yapacaktır. Pahalı kremlerden daha iyi sonuç aldığınızı fark ettiğinizde herkese tavsiye etmeye başlayacaksınız. Yaklaşık bir aylık kullanım sonucunda harika sonuçlar almaya başlayacaksınız.