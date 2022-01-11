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Siyaset Bu ayrıntılar hiçbir yerde yok! İşte Kemal’in şov yaptığının ispatı
Siyaset

Bu ayrıntılar hiçbir yerde yok! İşte Kemal’in şov yaptığının ispatı

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MEB baskınının asıl amacı deşifre edildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 12:07:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı deşifre edildi.

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında MEB’in önüne Bakan ile görüşmeye gitmediğini söylerek asıl amacının şov olduğunu itiraf etmişti.

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Yorumlar

Bu diller

Chp genel baskanina Kemal diye hitap edecek gucu simdilik bulabiliyorsunuz.
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