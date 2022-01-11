Bu ayrıntılar hiçbir yerde yok! İşte Kemal’in şov yaptığının ispatı
Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MEB baskınının asıl amacı deşifre edildi.
Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı’nın kapısına dayanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asıl amacı deşifre edildi.
Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında MEB’in önüne Bakan ile görüşmeye gitmediğini söylerek asıl amacının şov olduğunu itiraf etmişti.