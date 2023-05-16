Bu ayıp size yeter! Depremzede, içtiği suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdi
Depremzedeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdikleri için, bazı Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından hakarete uğradı, tehdit edildi.
Yaşananları kaldıramayan bir depremzede vatandaşımız, içtiği suyun parasını Kılıçdaroğlu'na yolladı.
Elbistan'da 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabına yolladığı paranın dekontuna şu notu düştü:
"Depremde 1 şişe su almıştım Ankara Belediyesinin standından. Haram edenlere iletirsiniz."
İşte o dekont: