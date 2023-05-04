Bu ay devlet tarafından karşılandı! İBB'nin doğalgaz faturası oyunu ortaya çıktı
İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, CHP'li İmamoğlu'nun doğalgaz faturası üzerindeki oyununu deşifre etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının çıkartılmasından sonra vatandaşlardan Nisan ayında doğalgaz faturası alınmayacağını müjdelemişti.
İstanbul Büyükşehir ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Hasanoğlu, İstanbul'daki vatandaşlara bu ay doğalgaz faturası düzenlenmediğini açıkladı.
"Sayın Cumhurbaşkanımızın bedava doğalgaz müjdesinden sonra İBB'nin İSKİ faturalarını yazıp, İGDAŞ faturalarını yazmadığı şeklinde ihbarlar alıyoruz." diyen Hasanoğlu, şöyle devam etti:
Türkiye’nin her köşesinde doğalgaz faturaları sıfır bedelle düzenleniyorken, İstanbul'da doğalgaz faturalarını devletimiz tarafından karşılandığı görünmesin diye mi yazmıyorsunuz?
Hasanoğlu, mesajının sonunda şu ifadeleri kullanıp, örnek bir doğalgaz faturası paylaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul'da su ve doğalgaz faturaları aynı ekipler tarafından yazılıyor. Resimdeki fatura Rize'de düzenlenen bir doğalgaz faturasıdır.