Bu ay 39 dava görülecek! 7 ilde 845 FETÖ’cü hain hesap verecek
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve mahrem yapılanmasına ilişkin mart ayında 7 ildeki 39 davada 845 sanık hakim karşısına çıkacak.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlardan açılan davalarda 845 sanık yargılanacak. Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da aralarında bulunduğu 512 sanığın yargılanmasına 1 Mart'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. ‘Tahşiyeciler grubuna’ kumpas kurduğu gerekçesiyle örgütün elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan Samanyolu’nun yayın grubu başkanı Hidayet Karaca, eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı dava ise 3 Mart'ta İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.