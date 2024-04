Bu atı vatandaşa yedireceklerdi!

Sultangazi'de yaşanan olay, gelen bir ihbar sonrasında harekete geçen zabıta ekiplerini adeta dehşete düşürdü. İhbarı değerlendiren ekipler, gecekondu bir bahçede at kesimi yapıldığına dair bilgi aldılar.

Sultangazi Belediyesi zabıta ekiplerine 'gecekondu bahçesinde at kesiliyor' şeklinde bir ihbar geldi.

Bunun üzerine zabıta ekipleri polis eşliğinde ihbar edilen adrese baskın düzenledi.

Zabıta ekipleri, adreste yaptığı aramada 3 at bulurken, park halindeki bir kamyonetin kasasında ise kesilmiş ata ait et parçaları olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri gecekonduda yaptığı aramada kimseye rastlamadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Sultangazi Belediyesine ait zabıta ekipleri kesilmekten son anda kurtulan 3 canlı atı koruma altına aldı. Kesilmiş at etleri ise imha edilmek üzere götürüldü.