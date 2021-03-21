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Yerel Bu araçtan yara almadan kurtuldu
Yerel

Bu araçtan yara almadan kurtuldu

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç takla atıp ters döndü. Feci kazada sürücü, yara almadan otomobilden çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:42:00 -
Bu araçtan yara almadan kurtuldu

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolu 16. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.B. (31) idaresindeki 23 BP 614 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sürücü, takla atan otomobilden burnu bile kanamadan kendi çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olmaması üzerine sağlık ekipleri dönüş yaparken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

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