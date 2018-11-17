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Bu araçtan sağ çıktı! İnanılmaz olay

Manisa'da hafif ticari aracın TIR'ın altına girmesiyle oluşan kazada araç sürücüsü, şans eseri küçük sıyrıklarla kurtuldu.

17 Kasım 2018 Cumartesi 18:15
Bu araçtan sağ çıktı! İnanılmaz olay

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamyonetin, TIR'a çarptığı kazada kamyonet sürücüsü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı.

Alınan bilgiye göre, Ankara-İzmir E-96 karayolunda Hüseyin T.’nin kullandığı 45 RA 353 plakalı kamyonet, Demirci yol kavşağında Bekir Ö.’nün kullandığı 31 V 4169 plakalı çekicinin römorkuna arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet hurdaya dönerken, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve ambulansa alınan kamyonet sürücüsü kontrol amacıyla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yolun İzmir istikameti, kamyonetin çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 18:15
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Manisa
  4. Salihli
  5. trafik kazası

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