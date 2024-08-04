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Yerel Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Yerel

Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Yeniakit Publisher
2024-08-04 15:52:00 -
Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İstanbul'da bir servis şoförü yan yatan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza İstanbul Havalimanı yan yolunda Kemerburgaz istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Yüksel yönetiminde seyir halinde olan servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yan yatan aracın ön ve arka camları patladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. Kendi imkanlarıyla aracından çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında serviste personel bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Otoyol ekipleri kaza nedeniyle yol çalışması yaparken minibüsünün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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