Bu araçlar, piyasadakinin 4'te bir fiyatına satılıyor! Peki nasıl alacaksınız? İşte şartları

Cumhuriyet gazetesi yazarı Savaşkan İskefli, TR plakaya sahip olmayan araçların Türkiye'de nasıl kullanılacağını anlattı. Sıraladığı şartları sağlayanların, yabancı plakalı aracını iki yıl boyunca Türkiye'de kullanabildiğine işaret eden İskefli, yazısında şunları kaydetti:

"Otomobilseverler kendisinde ya da bir tanıdığında olsun olmasın yeni çıkan modelleri, özellikleri yenilikleri takip etmeyi sever. Ülkemizde otomobilseverlerin en çok dert yandıkları husus pek tabii ki araçlardan alınan yüksek vergiler.

Bu vergilere bir örnek vermek gerekirse Türkiye'de 1332 cc motor hacmine sahip 163 beygir Mercedes CLA 4MATIC AMG+ 2 milyon 445 bin 500 lirayken, 2999 cc motor hacmine sahip 367 beygir gücündeki Mercedes AMG GT 43 4MATIC+ vergisiz 2 milyon 375 bin 496 lira. Yani Türkiye'deki CLA, yurtdışındaki AMG GT'den daha pahalı. 2.4 milyona yakın vergisiz fiyatı olan modelin vergiler eklenmiş fiyatı kaç diye merak edenler için de söyleyeyim tam 9 milyon 137 bin lira.

TR PLAKA KALMADI

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(…)

Lüks segmentteki pek çok markanın yeni modellerini nadiren görmeye başladık. Bunlar da ağırlıklı olarak nispeten o markaların daha uygun fiyatlı modelleri.

Hiç şüphesiz bunda baş etmen elektrikli otomobilde maksimum yüzde 60 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulanırken içten yanmalı modellerde oranın yüzde 220'ye kadar çıkması ki bu oran üzerinden bir de yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV) alınıyor. Yani 100 liralık bir araç vergilerle 384 liraya geliyor.

Peki trafikte bu orana tabi olan araçları kimler nasıl kullanıyor? Dikkatli bakın bu araçların birçoğu TR plakaya sahip değil.

(…)

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın sitesi üzerindeki bilgilere göre, yurtdışında düşük vergi ile bir araç satın alıp buradan kullanmak isteyenlerin öncelikle Türkiye’ye giriş yapmak istediği tarihten geriye doğru son 1 yıl içerisinde en az 185 gün fiilen yurtdışında bulunması gerekiyor.

Taşıtın ikamet ettiğiniz yerde adınıza kayıt ve tescil edilmiş olması gerekiyor. Ancak, Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde ikamet eden kişiler, ikamet yerleri dışındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ülkelerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını da getirebiliyorlar.

Bu şartları sağlayanlar yabancı plakalı aracını 2 yıl boyunca Türkiye'de kullanabiliyor.

Bazı ülkelerde sıfır araçlara uygulanan KDV ve ÖTV oranları:

• ABD KDV yüzde 3 ÖTV yok

• Almanya KDV yüzde 19 ÖTV yok

• Bulgaristan KDV yüzde 20 ÖTV yok

• Çin KDV yüzde 3 ÖTV yok

• İspanya KDV yüzde 21 ÖTV yok

• Fransa KDV yüzde 20 ÖTV yok

• Yunanistan KDV yüzde 24 ÖTV yok

• Irak KDV yüzde 15 ÖTV yok (…)"