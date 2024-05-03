Bu alçaklığa nasıl fit olursun be? Anlaşılan her şey o kadarmış

Fadime Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 1 Mayıs’ta kaldırım taşı söküp polis kafası yaran, flama sopasıyla çevik kuvvete saldıran güruhun "siyasi lideri" pozisyonuna fit olmasını eleştirdi. “İşçilerin ve emekçilerin itibar etmediği, mevcut sendikalar içinde en az üyeye sahip birkaç marjinal derneğin, sendikanın peşine takılarak iktidara yüründüğü nerede görülmüş?” diye soran Özkan, Star’daki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Özgür Özel rasyonel ve makul bir siyaseti tutturamazsa CHP'nin iktidar yüzü göremeyeceğini anladı, diye düşünmüştük 31 Mart sonrasında. Emanet oyların akıbeti biraz da buna bağlı çünkü.

CHP'nin başında 13 yıl kalan Kemal Kılıçdaroğlu devlet düşmanlığını iktidara muhalefet sandığı, iletişime kapalı, hırslı ve intikamcı olduğu için kolayca fark yaratabildi Özgür Özel.

Üstelik fazla bir şey yapması da gerekmedi. Asgari nezakete uymak, Cumhurbaşkanlığı makamına saygı göstermek yeterli oldu bunun için.

Ama anlaşılan o kadarmış!

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Bir ay boyunca aklı selim davranmış olması vesayete kapalı olduğu anlamına da gelmiyormuş.

Zira dün -devletin başıyla görüşmesinden bir gün önce yani- devlet yönetme yetkinliğine ve ciddiyetine sahip olduğuna ilişkin Özgür Özel'in oluşturmaya çalıştığı imaj bir anda yıkılıverdi.

DEVLET DÜŞMANLARIYLA DEVLET YÖNETİLİR Mİ?

İşçilerin ve emekçilerin itibar etmediği, mevcut sendikalar içinde en az üyeye sahip birkaç marjinal derneğin, sendikanın peşine takılarak iktidara yüründüğü nerede görülmüş?

Aklı başında sorumlu bir siyasetçi nasıl olur da devlet düşmanı isimlerin, örgütlerin peşine takılıp "1 Mayıs'ta Taksim'e" çağrısına uyar?

İçişleri Bakanı'nın bizzat kendisine verdiği bilgilere rağmen üstelik?

45 yıldır 45 bin insanımızı katleden, Türkiye'yi bölmek için emperyalistlerin paralı katilliğini yapan, işçi emekçi düşmanı PKK devreye girdiğinde nasıl olur da uyanmaz?

Uyanmadı, onlara uydu Özgür Özel!

Üstelik ne olacağını öngörmeden, sicillerine bakmadan bir de kefil oldu Taksim ısrarcılarına.

Kaldırım taşı söküp polis kafası yaran, flama sopasıyla çevik kuvvete saldıran güruhun "siyasi lideri" pozisyonuna fit oldu CHP Genel Başkanı. Bir nevi "eylem sözcüsü" statüsü yani!

EYLEM SÖZCÜSÜ OLDU!

Özgür Özel Erdoğan'dan randevu talep ettiğinde yerel seçimden birinci çıkmayı başarmış, Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı konumundaydı.

Dün epey irtifa kaybetti. (…)”