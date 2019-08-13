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Bu akşam ne pişirsen derdine son: Sultan çorbası

Saatler boyunca mutfakta zaman geçirmeyi arzulamıyorsunuz ama leziz bir çorba da içmek istiyorsanız; şahane bir önerimiz var.

13 Ağustos 2019 Salı 10:41
Bu akşam ne pişirsen derdine son: Sultan çorbası

Çorba yaz-kış sofralardan eksik olmayan lezzetlerden biridir. Bu sıcak havalarda çorba içmek değil mutfakta geçen zaman hanımları fazlasıyla yorar. Siz de mutfakta az zaman geçirmenize rağmen şahane bir çorba pişirmek istiyorsanız: bu tarif tam size göre!

Sultan çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 2 kaşık un
  • 2 kaşık margarin
  • 1 adet havuç
  • 4 su bardağı et suyu ve ya su
  • Kaşar peyniri
  • Tuz ve karabiber
  • Süslemek için maydanoz

Unu yağda biraz kavuruyoruz. Unun pembeleşmemesine dikkat ediyoruz, çünkü sultan çorbasının özelliği renginin beyaz olmasıdır.

Sonra içine küçük küçük doğranmış havuçları ilave edip karıştırıyoruz.

Daha sonra 4 bardak su ve ya et suyunu ilave edip kaynayıncaya kadar ocakta bekletiyoruz.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısarak 10 dakika daha pişiriyoruz.

Servis yapmadan önce üzerine rendelenmiş kaşar ve karabiber ya da maydanozla süsleyip servis yapıyoruz. 

Afiyet olsun. 

Kaynak: meraklimelehat.com

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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