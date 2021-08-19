BÜ akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre üniversite ilanla duyurduğu birimlerine, “2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi”nde (https://www.baskent.edu.tr/belgeler/mevzuat/yonerge/oatama_yong_260319.pdf) belirtilen kriterlerine uygun onlarca öğretim üyesi alacak. Öğretim üyeliği için son başvuru tarihi 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır.

Araştırma Görevlilerinin atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca yapılacak.

ÖĞRETİM GÖREVLİLİĞİ İÇİN SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi : 06 Eylül 2021 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi : 07 Eylül 2021 Salı

Giriş Sınavı Tarihi : 08 Eylül 2021 Çarşamba

Sonuç Açıklama : 10 Eylül 2021 Cuma

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı/MYO/YO Müdürlüğü’ne yapacaklardır. Dilekçeleri ekine ilanda duyurulan belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ SINAV TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi : 13 Eylül 2021 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi : 14 Eylül 2021 Salı

Giriş Sınavı Tarihi : 15 Eylül 2021Çarşamba

Sonuç Açıklama : 17 Eylül 2021 Cuma

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir. (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz)

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