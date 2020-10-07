  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bu ahlaksızlığın nefes borusunu kesmek sizin elinizde
Medya

Bu ahlaksızlığın nefes borusunu kesmek sizin elinizde

Toplumumuzun ahlak yapısını bozmaya çalışan, her türlü ahlaksızlık ve rezillikle gençlerimizi zehirleyen diziler vatandaşlar tarafından izlenmeyince final kararı aldı. Yeni dizi sezonunda yayınlanarak insanlarımızın ahlakını bozmaya çalışan 5 dizi daha reytinglerde çakılınca ekranlardan silindi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 14:10:00 - 2020-10-07 14:26:48
Bu ahlaksızlığın nefes borusunu kesmek sizin elinizde

Toplum ahlakına dinamit döşeyen, şiddet, ahlaksızlık ve rezilliklerle aile yaşamına zarar veren diziler, reytinglerde çakılmaya başlayınca final kararı alıyor. Dizilerde yeni sezonlar henüz başlamışken, seyircilerden umduğunu bulamayan FOX, Kanal D, Show TV ve Star'ın 5 dizisi erken final kararı aldı.

İşte o diziler

Bu dizilerden birincisi pandemi döneminde çekimlerine ara verilen, yeni sezonda da kanal tarafından devam etmeme kararı alınan 'Güvercin' dizisi oldu. Diğeri ise 'Gençliğim Eyvah' dizisi. Yaz sezonunda başlayan dizi bugünkü 17. ve son bölümüyle ekranlara veda edecek. Diğer bir dizi ise başrolünde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in oynadığı 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi oldu. Bu hafta 5. bölümü yayınlanacak olan dizi, gelecek hafta 6. bölümüyle final yapacak. Kanal D'nin 'Yeni Hayat' dizisi de umduğunu bulamayanlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde 8. bölümünde final yapacağı belirtilen dizi, alınan yeni kararla bu hafta yayınlanacak olan 6. bölümün reytingine göre erken final yapabilir.

Son olarak ise FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ahlaksızlığın, rezilliğin her türlüsünün topluma empoze edilmeye çalışıldığı 'Bay Yanlış' dizisi final kararı aldı. Rezil görüntülerle toplumdan istediğini bulamayan dizi reytinglerde çakılınca final kararı aldı.

Toplumun zehirlenmesine izin vermeyin

Vatandaşlardan istediklerini alamayan kanallar ve yapımcılar dizilere final yapma kararı alınca, toplum ahlakı için bir konu gündeme geldi. Görüldüğü üzere toplumumuzu zehirlemeye çalışan bu diziler, izlenmeyince final kararı alarak ekranlardan siliniyor. Duyarlı vatandaşlar olarak bu dizilerin yayınlanmamasını sağlamak yani nefes borularını kesmek sizin elinizde. Çocuklarımız için ve daha düzgün bir neslin yetişmesi için bu dizileri izlemeyerek geleceğimize yatırım yapabileceğinizi unutmayın.

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Acun'un rezaletine tepki yağıyor! 'Derhal harekete geçilmeli'
Acun'un rezaletine tepki yağıyor! 'Derhal harekete geçilmeli'

Medya

Acun'un rezaletine tepki yağıyor! 'Derhal harekete geçilmeli'

Yarışma değil şov meydanı! Acun yine kasayı doldurma peşinde
Yarışma değil şov meydanı! Acun yine kasayı doldurma peşinde

Medya

Yarışma değil şov meydanı! Acun yine kasayı doldurma peşinde

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İşsiz

Haber başlığınız iğrenç! RTÜK
  • Yanıtla

hülya

bizim dizilerden haberimiz yokken siz hepsini izlemiş hakkında yorum da yapıyorsunuz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu
Dünya

Ermeni kadının Azerbaycan askerlerine söyledikleri gündem oldu

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermenistan tarafından işgal edilen köyleri tek tek kurtarıyor. Kurtarılan köylerden birinde Ermeni bir kadının ..
Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi
Korona Virüs

Koronavirüsün yararlı bir özelliği keşfedildi

Amerika'da bilim insanları koronavirüsün beklenmedik bir özelliğini keşfettiler, buna göre koronavirüsün acıyı 'uyuşturma' özelliği olduğu o..
Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak
Dünya

Dünya bu sözleri konuşuyor! Reuters servis etti: Türkiye oyunu bozacak

Reuters'ta yer alan bir habere göre Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Haberde, Türkiye'nin bölgede..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay