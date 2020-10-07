Bu ahlaksızlığın nefes borusunu kesmek sizin elinizde

Toplum ahlakına dinamit döşeyen, şiddet, ahlaksızlık ve rezilliklerle aile yaşamına zarar veren diziler, reytinglerde çakılmaya başlayınca final kararı alıyor. Dizilerde yeni sezonlar henüz başlamışken, seyircilerden umduğunu bulamayan FOX, Kanal D, Show TV ve Star'ın 5 dizisi erken final kararı aldı.

İşte o diziler

Bu dizilerden birincisi pandemi döneminde çekimlerine ara verilen, yeni sezonda da kanal tarafından devam etmeme kararı alınan 'Güvercin' dizisi oldu. Diğeri ise 'Gençliğim Eyvah' dizisi. Yaz sezonunda başlayan dizi bugünkü 17. ve son bölümüyle ekranlara veda edecek. Diğer bir dizi ise başrolünde Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in oynadığı 'İyi Günde Kötü Günde' dizisi oldu. Bu hafta 5. bölümü yayınlanacak olan dizi, gelecek hafta 6. bölümüyle final yapacak. Kanal D'nin 'Yeni Hayat' dizisi de umduğunu bulamayanlar kervanına katıldı. Geçtiğimiz günlerde 8. bölümünde final yapacağı belirtilen dizi, alınan yeni kararla bu hafta yayınlanacak olan 6. bölümün reytingine göre erken final yapabilir.



Son olarak ise FOX TV ekranlarında yayınlanan ve ahlaksızlığın, rezilliğin her türlüsünün topluma empoze edilmeye çalışıldığı 'Bay Yanlış' dizisi final kararı aldı. Rezil görüntülerle toplumdan istediğini bulamayan dizi reytinglerde çakılınca final kararı aldı.

Toplumun zehirlenmesine izin vermeyin

Vatandaşlardan istediklerini alamayan kanallar ve yapımcılar dizilere final yapma kararı alınca, toplum ahlakı için bir konu gündeme geldi. Görüldüğü üzere toplumumuzu zehirlemeye çalışan bu diziler, izlenmeyince final kararı alarak ekranlardan siliniyor. Duyarlı vatandaşlar olarak bu dizilerin yayınlanmamasını sağlamak yani nefes borularını kesmek sizin elinizde. Çocuklarımız için ve daha düzgün bir neslin yetişmesi için bu dizileri izlemeyerek geleceğimize yatırım yapabileceğinizi unutmayın.