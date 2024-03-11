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Sağlık Bu ağrı 7 günü geçiyorsa aman dikkat!
Sağlık

Bu ağrı 7 günü geçiyorsa aman dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-03-11 15:32:00 -
Bu ağrı 7 günü geçiyorsa aman dikkat!

Uzman isim, yedi günden uzun süren diz ağrılarının kesinlikle önemsenmesi gerektiğini belirtti.

Diz ağrılarının pek çok sebebinin olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın açıklamalarda bulundu. Diz ağrılarının hemen hemen her yaş grubunda gözükebildiğini ifade eden Dr. Mehmet Emin Aydın, "Diz ağrılarının yaş gruplarına göre değişmekle beraber dizi kireçlenmesi, menüsküs yırtıkları, bağ yırtıkları, kıkırdak yumuşamaları, romatizmal hastalıklar gibi pek çok sebebi var. En çok yükü taşıyan eklemlerden bir tanesi olduğu için dizde ortaya çıkan problemleri erken evrede tespit etmezsek ve tedavisini vermezsek bu sorunlar ilerlemeye meyilli oluyorlar. Bu problemleri erken evrede tespit ettiğimiz zaman fizik tedavi, dizlik verilmesi, egzersiz verilmesi, PRP, kortizon, ozon, kök hücre gibi enjeksiyon tedavileri ile çok önemli sonuçlar alabiliyoruz. Bu hastalıklar ilerlediği zaman vatandaşlar maalesef ameliyatlık olabiliyor. Hastalarımız 7 günü aşkın bir diz ağrısı varsa bunu önemsemeleri ve uzman hekime muayene olmaları gerekmektedir. Uygun tespitler yapılarak hastalığın ne olduğu anlaşıldıktan sonra uygun tedavi verilirse bu tedaviye ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı yol kat edilir. Ameliyattan kurtulur" dedi. 

"Dizlerdeki çıtırdama sesleri"

Dizlerde olan çıtırdamaların önlem alınması gerektiğine dikkat çeken Aydın, "Belirli bir yaştan sonra aslında vücudun doğal seyrinden sonra ortaya çıkıyor. Bu aslında önlem alınması gereken bir konudur. Kişinin dizinde belli yapıtaşlarının azaldığını, kaslarının bağlarını esnediği bize gösteren bir şeydir. Hastanın dizinin daha doğru kullanmayı öğrenmesi, dizine anormal yük bindirecek işlerden uzak durması , belli kolojen gibi takviyeleri kullanması, belli aralıklarla eğer ağrısı varsa PRP gibi enjeksiyonlarla dizinin yapı taşlarını takviye etmesi bu hastalarımız için uygun bir seçenek olacaktır" diye konuştu.

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