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Sağlık Bu ağrı 14 günü geçiyorsa aman dikkat!
Sağlık

Bu ağrı 14 günü geçiyorsa aman dikkat!

Yeniakit Publisher
2024-02-17 23:45:00 -
Bu ağrı 14 günü geçiyorsa aman dikkat!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, her bel ağrısının fıtıktan kaynaklı olmadığına dikkat çekti.

Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Medicana International Samsun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Mehmet Emin Aydın, bel ağrıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Her bel ağrısının fıtıktan kaynaklanmadığını ifade eden Dr. Mehmet Emin Aydın, “Bel ağrılarının pek çok sebebi vardır. Bel fıtığı bu sebeplerden sadece bir tanesidir. Bel ağrılarının sadece yüzde 3 ile 5 kadarı bel fıtığından kaynaklanmasına rağmen bizim toplumumuzda ‘ belimde ağrı var, ben bel fıtığı’ oldum gibi bir yanlış bir algı var. Bel ağrılarının fıtık dışında, bel kireçlenmesini, romatizmal durumlar, omurga kırıkları, omurga tümörleri, bel kaslarının incitilmesi gibi pek çok sebebi vardır. Bu sebeplerinde tedavileri birbirinden çok farklı olduğu için aslında buna doğru tanı koyulması çok önem arz etmektedir. Hatta bazen bir kalça problemi bile bel ağrısına yol açabilmektedir. Hastalarımız 14 güne aşkın bir bel ağrısı varsa bu bel ağrısını önemsemeleri, bir fizik tedavi uzmanına tedavi olmaları hastalarımız doğru bir seçenek olacaktır. Doğru bir tanı konulmazsa tanı gecikecek daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalabilecekler. Biz bel ağrısı tedavisinde öncelikle sebebi tespit ediyoruz. Hastada romatizmal bir durum varsa bunun tedavisi çok başka oluyor. Bunun kaslardan kaynaklandığını düşünüyorsak fizik tedavi uygulamaları, ozon enjeksiyonları, ilaç tedavileri, lazer tedavisi gibi pek çok tedavisi mevcuttur” diye konuştu.

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