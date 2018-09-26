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Bu ağaç başka ağaç! Meyveleri dalında değil gövdesinde çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir okulun bahçesindeki limon ağacı, gövdesinin ortasında meyve verdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
Bu ağaç başka ağaç! Meyveleri dalında değil gövdesinde çıktı

Osmaniye Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Özel Biltepe Okulları'nın bahçesindeki limon ağacı görenleri şaşkına çevridi.

Okul bahçesindeki limon ağacı gövdesinde limon vermesine şaşıran öğrenci ve okul idareciler, fotoğrafını çekti.

Okul Müdürü Duran İsaoğlu, limon ağacının gövdesinde meyve vermesinin kendilerini şaşırttığını belirterek, öğrencilerin ve öğretmenlerimiz ağaca gözü gibi baktığını söyledi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:56
  1. Osmaniye
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