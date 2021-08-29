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Siyaset Bu adamın 'akıl sağlığı' yerinde mi? Faik Öztrak'tan akıllara zarar 'hırsızlık' yorumu!
Siyaset

Bu adamın 'akıl sağlığı' yerinde mi? Faik Öztrak'tan akıllara zarar 'hırsızlık' yorumu!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti iktidarının dar gelirlilere yönelik Elektrik Tüketim Desteği'ni, "hırsızlık" olarak yorumladı. Öztrak'ın akıllara zarar açıklaması, "Bu adamın akıl sağlığı yerinde mi?" dedirtti.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 16:46:00 - 2021-08-29 16:54:07
Bu adamın 'akıl sağlığı' yerinde mi? Faik Öztrak'tan akıllara zarar 'hırsızlık' yorumu!

 Yeniakit.com.tr 

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın "Elktrik Tüketim Desteği" açıklamasını hedef alırken kullandığı ifadelerle, "Bu adamın akıl sağlığı yerinde mi?" dedirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dar gelirli ailelere, Elektrik Tüketim Desteği sağlandığını belirterek, "68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız." demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bakan Yanık'ın sözlerini hedef aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Öztrak, akıllara zarar yorumuyla "Bu adamın akıl sağlığı yerinde mi?" dedirtti. Öztrak, dar gelirli ailelere yönelik Elektrik Tüketim Desteği'ni "hırsızlık" olarak ilan etti.

'Şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş'

CHP Sözcüsü, şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Genel Başkanımıza cevap vermeye kalkıp şecaat arz edeyim derken sirkatin söylemiş. 19 yıllık yönetimlerinin sonunda bu ülkede 2,1 milyon aile elektrik faturasını ödeyemiyor. Söylemek istediğimiz tam da buydu. Teşekkürler Sayın Bakan."

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Yorumlar

Yaşar

Aklı olsa orda görev yaparmı.
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