Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var? Kılıçdaroğlu’dan rezil ötesi İsveç ve Finlandiya açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her geçen gün kendisini ve partisini daha da rezil etmeye, Türkiye'nin çıkarlarını değil kendisini iktidar yapmaya çalışan dış güçlerin menfaatlerini düşünmeye devam ediyor.

Son olarak NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya ve İsveç'in terör örgütlerine olan desteği nedeniyle harekete geçen Türkiye'nin, iki ülkeye adeta boyun eğdirmesine de Kılıçdaroğlu saçma sapan sözlerle karşı çıktı.

İlk kez FETÖ ve YPG'nin uluslararası metinlerde terör örgütü olarak tanınmasını sağlayan Türkiye'nin "bir şey yapamadığını" söyleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkenin itibarını zedelediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Başta kaldığım sürece asla giremezler, dedi. E ne oldu? Gittin, bastın imzayı çıktın geldin. Peki Türkiye’nin ağırlığı oldu mu? olmadı. Ciddiye alınır mı artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti? Türkiye böyle bir yönetimi hak etmiyor" dedi.

3 yaşındaki çocuğun dahi anlayabileceği mutabakat metnini anlamazdan gelen Kılıçdaroğlu'nun bu rezil sözleri, "Bu adamda okuma, anlama sorunu mu var?" yorumlarına neden oldu.