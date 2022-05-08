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Siyaset Bu adam şaşırmış! Ümit Özdağ oy oranını açıkladı
Siyaset

Bu adam şaşırmış! Ümit Özdağ oy oranını açıkladı

MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın bir Youtube programında yaptığı açıklamayı Twitter hesabından paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçimlerde tek başına yüzde 7 barajını aşacaklarını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 15:17:00 -
Bu adam şaşırmış! Ümit Özdağ oy oranını açıkladı

Bizim TV Youtube kanalı üzerinden gazeteci Şaban Sevinç'e açıklamalarda bulunan MAK Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, son günlerde gündemde olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Kulat, Zafer Partisi'nin seçime tek başına girmesi durumunda yüzde 7 barajını aşarak Meclis'e girebileceğini öne sürdü.

Özdağ: Biliyoruz

Hiçbir ankete bile oy oranı sonucu yansımayan Ümit Özdağ ise bu açıklamayı hiç sorgulamadan Twitter'dan paylaştı. Üstelik Özdağ, bu açıklamaları "Mehmet Ali bey yüzde 7’yi aştığımızı biz biliyoruz." diyerek paylaştı ve şu notu düştü: Mehmet Ali bey yüzde 7’yi aştığımızı biz biliyoruz. Siz biliyorsunuz. Türk halkı biliyor. Türk siyaseti yeni dengeler üzerine oturacak. Yarın yapacağım basın toplantısından sonra tekrar konuşalım.

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