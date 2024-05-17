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Medya Bu adam nasıl serbest bırakılır? İstanbul Havalimanı’nda, valizinde bakın ne bulundu
Medya

Bu adam nasıl serbest bırakılır? İstanbul Havalimanı’nda, valizinde bakın ne bulundu

Yeniakit Publisher
2024-05-17 17:45:00 -
Bu adam nasıl serbest bırakılır? İstanbul Havalimanı’nda, valizinde bakın ne bulundu

Mevlüt Tezel, İstanbul Havalimanı'nda valizinde ilaç yapımında kullanılan 1500 ölü akrep ve tarantula bulunan ABD'li müze küratörü Lorenzo Prendini’nin serbest bırakılmasını eleştirdi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Mevlüt Tezel, İstanbul Havalimanı'nda valizinde ilaç yapımında kullanılan 1500 ölü akrep ve tarantula bulunan ABD'li müze küratörü Lorenzo Prendini’nin serbest bırakılmasını eleştirdi. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

“İstanbul Havalimanı'nda valizinde ölü akrep ve tarantula bulunan ABD'li müze küratörü Lorenzo Prendini, serbest bırakılmış.

Neden?

Prendini bu örnekleri Türkiye dışına çıkarabilmek için gerekli izinleri almış olduğunu ancak yetkililerin bu izinleri "Tamamen görmezden geldiğini" söyledi.
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Nasıl bir izin ki bu Prendini'nin valizinde tam 88 şişe sıvı, 1500 ölü akrep ve tarantula çıktı.

88 şişede ne kadar ve ne tür sıvılar vardı bilmiyorum ama ilaç yapımında kullanılan kara akrep zehrinin litresinin 10 milyon dolar olduğu belirtiliyor!

Daha da ilginci Prendini'nin taşıdığı türlerin DNA'ları pahalı ilaçların yapımında kullanıldığı biliniyor.

Prendini'ye verilen iznin kapsama alanı neydi bilemiyoruz ama serbest bırakılması hem garip hem de endemik böcek ve bitki kaçakçılarını cesaretlendirebilir!”

 

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