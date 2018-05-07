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Bu adam mı ülkeyi yönetecek?

CHP'nin parti merkezine gelen Muharrem İnce'ye asansörde yer verilmedi. İnce "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diyerek duruma tepki gösterdi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:21

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere parti genel merkezine geldi. İnce asansörle Genel başkanın makamına çıkmak için asansöre bindi. Ancak kalabalık nedeniyle asansörde yer bulamayan Muharrem İnce, "Ben ineyim" diyerek asansörden indi. Daha sonra bir partilinin yer vermesi üzerine asansöre binen İnce, "Bu kafayla iktidar olunmaz. Böyle bir şey olur mu ya" diyerek duruma tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 15:21
  1. Muharrem İnce
  2. CHP

YORUM YAZ

  • asimasim41 dk önce
    Vatandaşlık bilinci bunu gerektirir.İtiraz edene kadar sadelik,fedakarlık,halktan biri görünümü algısını da yapabilirlerdi.Bu durumu olumlu yönden istismar etmediğin (belki de edemediğin için) teşekkürler,ama serzenişte bulunup,iktidar olamama seviyesi olarak gördüğün için de yazıklar olsun diyorum.
  • emin abdulhamidemin abdulhamid56 dk önce
    Adamın bir yerlere gelebilmesi için ille de birilerinin kendi hakkından feragat etmesi gerekiyor. Asansörde bile!
  • ErdoğanErdoğan51 dk önce
    Bu kafaylahiç bir şey olunmaz bunu artık sende anla Muarrem neyine güveniyonda aday oluyon gel bakıyım buraya Muarrem geç şöyle bakayım Muarrem ülkeyimi batıracan Muarremkaybol gözümden Muarrem seni Kılıçdaroğlu ciddiye almıyor muaarrem
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