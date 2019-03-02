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Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

TSK'daki Müslümanları fişleyerek ordudan kovmakla görevlendirilen 28 Şubatçı Çetin Doğan, yüzsüzce yalan söyledi. Doğan, 28 Şubat devam etseydi, FETÖ'nün orduya sızamayacağını savundu. Halbuki bilindiği üzere, TSK içindeki Müslüman personellerin kovulmasıyla açılan boşluk, FETÖ tarafından dolduruldu!..

02 Mart 2019 Cumartesi 12:40
Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

28 Şubat'ta Müslüman askerlerin fişlenmesi ve ordudan kovulması için kurulan Batı Çalışma Grubunun Başkanı Çetin Doğan, skandal sözler sarf etti. İngiliz BBC'ye konuşan Doğan, şunları söyledi: 

"Silahlı Kuvvetler'de irticadan her dönem adam atılmıştır. Ama o dönemde atılanların çok önemli bir bölümü Gülencidir. Bizim davamızda, CD'yi veren kişinin atılış sebebi de cemaat üyesi olmaktır.

Bir kere kesinlikle üst kademelere çıkma olanakları yoktu. Bu, 28 Şubat'tan önce de böyleydi. Orduda Gülencilere yer açan tasfiyelerle mevcut iktidar olmuştur. 2003'ten itibaren, hükümet irtica vesilesiyle atılmalara şerh koydu. Harp okullarına hepsine senede sekiz yüz civarında öğrenci alınır. Bunların kaynağı askeri liselerdir. Ama dışarıdan da yaklaşık yüzde 5'i geçmeyen oranda, sivilden personel alınır. 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden, cumhurbaşkanının yaveri olan falan hepsi o dönemlerde sivillerden gelenler. Askerlerden de vardır. Askerlerden de genç olanlardır.

"28 Şubat devam etse 15 Temmuz olmazdı"

Mevcut hükümet, bu tür adamların atılmasını engelledi. Atılmasını engellediği adamlar bu darbeyi yapanlar. Bu süreç devam etse, başarılı olsa, bu iş sonuna kadar devam etseydi, Silahlı Kuvvetler'de irticai yapılanmaya geçit verilmezdi, 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışma hareketi olmazdı."

Akın Öztürk AK Parti iktidarında mı general oldu yalancı sahtekar!

Doğan'ın bu sözlerine tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, yazısında şunları söyledi: 

İnsan yalan söyler de..

O yaşta, yüzüne tükürülecek kadar açıktan söylemez..

15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların en önünde yer alan Akın Öztürk, AK parti iktidarı döneminde mi general oldu?

Yalancı sahtekar?..

Mehmet Partigöç, Semih Terzi, TSK’ya 1989’da girmedi mi?

Askeri liseye 1984’de girmediler mi?

AK Parti iktidara geldiğinde, zaten bu isimler, etkili makamlara gelmemişler miydi?

Öyle ki..

300 generalden 150’den fazlası, FETÖ’nün hain darbe girişimine katıldığına göre..

Boşverin siz yaverleri..

Çünkü darbeyi yaverler yapmadı..

15 Temmuz hain darbesini, generaller yaptı..

O zaman, ABD’li damat sahibi olup, ABD’nin milli generalleri tasfiye etmesinden şikayetçi gözüken Çetin Doğan, 15 Temmuz’daki darbeci generallerden bahsetsin.

O generaller, 28 Şubat süreci devam ederken, tıkır tıkır yükselmediler mi?

Çıkartalım, tek tek isimleri..

Vuralım suratına..

Ama bunlarda utanma yok..

Erbakan öldü, bari Şevket abi çıksa da, şu utanmazları sustursa!

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:40
  1. Ordu
  2. 28 Şubat
  3. Çetin Doğan
  4. BBC
  5. 15 Temmuz

YORUM YAZ

  • bu herifi asmak lazımbu herifi asmak lazım23 dk önce
    Beceremediniz bırakın' diye size destek veren sizin o feto' nuz değil miydi lan, itoğlu it!
  • BülentBülent24 dk önce
    28 şubat devam etse 15 temmuz olmazdı nin bir manası da; dindar insanlara hayat hakkı vermezdik, gerekirse mısır gibi asardık demek istiyor.Zaten fetö de haşhaşilerinibu din düşman larına karşı mücadele ediyoruz diye sihirlemedi mi?Zavallı ahmak hala toplumdaki din hassasiyetini anlamamış ya da amerikanin o nu da dindarlara baskı yaptırmak için kullandığının farkında değil.Işte Amerika 'nin işlettiği de bu hassasiyetler zaten!Laikleri dindarlara karşı kışkırtmakAldanmis Dindarları da laiklere karşı kışkırtmak.Bu mantıkla Ak parti de 28 şubat ın bir neticesi zaten!Demek kendini laik olarak tanımlayan lar dine ve dindarlara baskı yapmamaları gerektiğini anlamalı, dindar ve bir cemaate mensup insanlarda laiklere karşı kendini kullandirmamali. Kendi içimizde bazı şeyleri halletmeliyiz diye düşünüyorum.Din budur sizlerde dini böyle yasamalisiniz diye bir tahakkümle bu işlerin halledilemeyeceğini anlamak önemli! Feto kendini amerikaya kullanırdı diye bütün cemaatleri kötülememek de önemli!
  • SariçizmeliSariçizmeli36 dk önce
    Bunlara zaten hic bir sey olmaz kenan evrenede olmadi tahsin sahin kaya da 28 subatcilarada yaptiklari yanlarina kar kaldi yarin torunlari darbe yapmak istedikleri zaman korkmayacaklar dedeleri ellerini kollarini sallaya sallaya geziyorlar büyüksün Reisim büyüükkkk
  • ÖmerÖmer40 dk önce
    Hesap soramazsan konuşur.Adam dalgasını geçiyor bizimle.İzlemeye devam edelim.Hukuk belki birgün onlar içinde çalışır.
  • OğuzhanOğuzhan41 dk önce
    Emekli astsubayım. 28 şubat döneminde hiçbir fetöcü astsubay subay atılmadı. Hepsi göreve devam etti. Hepsini biliyorum. Ama alnı secdeye giden samimi müslümanlar tek tek belirlenip tsk. dan atıldı
  • NurNur46 dk önce
    Karıştırıcı sıfatıyla konuşuyor o koca koca yaşını başını askerler 2000 li yıllardamı türedi kaldıkifötöcüler büyük takkiyeci içki içen hovardalık yapan adamlar dolu için islamı da yaşıyorlarmıydıhayır! müslümanları kandırdılar çoğunun islamla ilgisi yok deaş gibiler içlerinde salak çok islam yaşadığını zanneden feto nun yaptıkları ysşadıkları anlattıklar islamla bağdaşıyormu ! 28 şubat olsaymış fetocular orduya giremezmiş yuh! Asıl ozaman dahada girdiler ayrıca siz kimsiniz bayım tcnindostu musunuz halkın dostumusunuz hayır! Siz kimin adamısınız o günlerde yüzünü görmek istemediğimiz bir adamsısınız lütfen! Bu adamları medyada artık görmek istemiyoruz açıkça İRİTE oluyoruzkarabasan gibiler !!!!
  • İbrahimİbrahim50 dk önce
    ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM...Bunların Derdi İSLÂM idi.Şerefsizler İrtica diye diye T.S.K. Da Dindar adam bırakmadılar nerdeyse.UYAN EY MÜSLÜMAN UYAN...
  • ahmetahmet53 dk önce
    hepiSI ABD/NATO kuklasi, millete ve miletin degerlerine dusman alcaklik darbecilerin... GladyoA, GladyoB biri digerinden beslenen utanmaz mankurtluktur... .
  • Neşran Gürhan Neşran Gürhan 57 dk önce
    Öncelikle çalışmalarınızdan dolayı size çok teşekkür eder,Sevgi ve saygılarımı sunarım. Ben şunu söylemek istiyorum, bu ve bunun gibi düşünceye sahip olan insanlar neden hala kendilerini bir vatansever gibi lanse etmeye çalışıyorlar, ben buna bir anlam veremiyorum.
  • Hadi OrdanHadi Ordan1 sa önce
    Siz fetocu diye değil namaz kılıyor diye attınız ordudan. Fetoculer açık açık namaz kılmaz orduda, Takiyye yaparak içki bile içerler. Siz alnı secdeli masum Anadolu evlatlarını attınız, fetöcüleri değil.
  • SüleymanSüleyman1 sa önce
    Çetin doğanın hangi yüzle konuşuyor diye soruluyor. Ben söylüyeyim hükümetten aldığı yüzle konuşuyorAdam balyoz davasının 1 numaralı sanığı olarak yargılanırken ve bütün deliller aleyhine iken adam sütten çıkmış ak kaşık gibi sıyrıldı çıktı. Yetmedi birde çetin doğanı yargılayan hakimler suçlu olarak hapse girdi Ee haliyle konuşacak tabi adam. Konuşana değil konuşturana bak
  • abızerabızer1 sa önce
    çetin doğan 28 şubatta BÇG nin başındaydı. birinci ordu komutanı iken de balyoz darbe girişimini planladı. fakat 17/25 aralıktan sonra hem ergenekoncuları hem 28 şubatı yapanları hem balyozcuları kim akladı ? kim bunlara kumpas dedi ? kim aldatıldık kandırıldık dedi ? ortak düşmanı öldürdünüz şimdi sıra birbirinizi yemeye geldi

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