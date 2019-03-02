Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

28 Şubat'ta Müslüman askerlerin fişlenmesi ve ordudan kovulması için kurulan Batı Çalışma Grubunun Başkanı Çetin Doğan, skandal sözler sarf etti. İngiliz BBC'ye konuşan Doğan, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetler'de irticadan her dönem adam atılmıştır. Ama o dönemde atılanların çok önemli bir bölümü Gülencidir. Bizim davamızda, CD'yi veren kişinin atılış sebebi de cemaat üyesi olmaktır.

Bir kere kesinlikle üst kademelere çıkma olanakları yoktu. Bu, 28 Şubat'tan önce de böyleydi. Orduda Gülencilere yer açan tasfiyelerle mevcut iktidar olmuştur. 2003'ten itibaren, hükümet irtica vesilesiyle atılmalara şerh koydu. Harp okullarına hepsine senede sekiz yüz civarında öğrenci alınır. Bunların kaynağı askeri liselerdir. Ama dışarıdan da yaklaşık yüzde 5'i geçmeyen oranda, sivilden personel alınır. 15 Temmuz darbe girişimine iştirak eden, cumhurbaşkanının yaveri olan falan hepsi o dönemlerde sivillerden gelenler. Askerlerden de vardır. Askerlerden de genç olanlardır.

"28 Şubat devam etse 15 Temmuz olmazdı"

Mevcut hükümet, bu tür adamların atılmasını engelledi. Atılmasını engellediği adamlar bu darbeyi yapanlar. Bu süreç devam etse, başarılı olsa, bu iş sonuna kadar devam etseydi, Silahlı Kuvvetler'de irticai yapılanmaya geçit verilmezdi, 15 Temmuz gibi alçakça bir kalkışma hareketi olmazdı."

Akın Öztürk AK Parti iktidarında mı general oldu yalancı sahtekar!

Doğan'ın bu sözlerine tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü ve gazetemiz yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, yazısında şunları söyledi:

İnsan yalan söyler de..

O yaşta, yüzüne tükürülecek kadar açıktan söylemez..

15 Temmuz hain darbe girişimine imza atanların en önünde yer alan Akın Öztürk, AK parti iktidarı döneminde mi general oldu?

Yalancı sahtekar?..

Mehmet Partigöç, Semih Terzi, TSK’ya 1989’da girmedi mi?

Askeri liseye 1984’de girmediler mi?

AK Parti iktidara geldiğinde, zaten bu isimler, etkili makamlara gelmemişler miydi?

Öyle ki..

300 generalden 150’den fazlası, FETÖ’nün hain darbe girişimine katıldığına göre..

Boşverin siz yaverleri..

Çünkü darbeyi yaverler yapmadı..

15 Temmuz hain darbesini, generaller yaptı..

O zaman, ABD’li damat sahibi olup, ABD’nin milli generalleri tasfiye etmesinden şikayetçi gözüken Çetin Doğan, 15 Temmuz’daki darbeci generallerden bahsetsin.

O generaller, 28 Şubat süreci devam ederken, tıkır tıkır yükselmediler mi?

Çıkartalım, tek tek isimleri..

Vuralım suratına..

Ama bunlarda utanma yok..

Erbakan öldü, bari Şevket abi çıksa da, şu utanmazları sustursa!