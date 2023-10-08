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Gündem Bu adam gerçekte kim? CHP'li vekilden Özgür Özel'in Filistin paylaşımına tepki! Keşke yorum yapmasaydı
Gündem

Bu adam gerçekte kim? CHP'li vekilden Özgür Özel'in Filistin paylaşımına tepki! Keşke yorum yapmasaydı

Yeniakit Publisher
2023-10-08 09:29:00 -
Bu adam gerçekte kim? CHP'li vekilden Özgür Özel'in Filistin paylaşımına tepki! Keşke yorum yapmasaydı

İsrail ile Filistin arasındaki kriz ile ilgili paylaşım yapan Özgür Özel'e, CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'den tepki geldi. Çeviköz, "Yazık olmuş, keşke hiç yorum yapılmasaydı" ifadelerini aktardı. Bilindiği gibi Çeviköz Türkiye'nin Azerbaycan'a yardım etmesini de "Malesef" diye duyurmuştu. CHP milletvekili Çeviköz'ün gerçekte kim olduğu çok merak ediliyor.

Dünya, son dönemlerde ülkeler arası krizlere tanıklık ediyor.

Son olarak Gazze'nin İsrail'e yönelik olarak başlattığı operasyon nabızları yükseltti.

İsrail'den de karşılık gecikmezken, savaş ortamı gözle görülür hale gelmeye başladı.

Orta Doğu'da hararet yükselerek devam ederken, iki ülke de can kayıpları vermeye devam ediyor.

Özgür Özel'in paylaşımı tepki çekti

Bir diğer yandan siyasi isimler, İsrail ve Filistin arasındaki kriz ile ilgili görüşlerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.
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CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in Filistin ile ilgili açıklaması ise tepki çekti.

Tepki ise CHP'li vekil Ünal Çeviköz'den geldi.

"198 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze saldırılarını lanetliyorum"

 

Özgür Özel, söz konusu paylaşımında şu cümleleri aktardı;

İsrail’in 198 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze saldırılarını lanetliyorum. Filistin ve Orta Doğu’ya barışın gelmesi, tırmanan gerilimin sonlanması, bir daha can kaybı yaşanmaması için uluslararası topluma öncülük etme görevi ülkemize düşmektedir.

"Yazık olmuş, keşke hiç yorum yapılmasaydı"

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz ise Özel'i kınayarak şu notu düştü;

Yazık olmuş! Keşke hiç yorum yapılmasaydı. Sağ popülizm uğruna sosyal demokrasi de çöpe gitmiş, insancıllık da…

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Yorumlar

K r g l

... cocugu

Misafir

Ya ermeni yada yahudidir.
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