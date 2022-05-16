Bu adam bu ülkede MİT Müsteşar Yardımcılığı yaptı! Sen de Sedat Peker'in adamı mısın Cevat?

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MİT Müsteşar eski Yardımcısı Cevat Öneş, KRT TV canlı yayınında konuştu.

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i kaynak gösterip, karşılığı olmayan iddialar üzerinden SADAT'a suçlamalar yönelten Öneş, utanıp sıkılmadan "somut bilgi yok" diye de kendisi itiraf etti.

Sen de Sedat Peker'in adamı mısın Cevat?

MİT Müsteşar eski Yardımcısı Cevat Öneş, "Sedat Peker'in açıklamaları ciddi şekilde ortaya çıkmış ve bu konudaki diğer çok ciddi iddialar karşısında Meclis'teki araştırma talepleri hiçbir şekilde cevaplandırılmamıştır." dedi.

SADAT ile ilgili, "Somut bilgi yok." ifadesini de kendi kullanan Öneş, mesnetsiz iddialarına şöyle devam etti:

Cumhuriyetin 100 yıllık hayatında, siyasal İslamcı gerici yapı içinde böylesine düşüncelerin olduğunu, zamanımıza kadar geldiğini, bu düşüncelerin iktidar mücadeleleri içinde istismar edilirken, kullanılırken Türkiye’de bir beka sorunu haline kadar uzanan bir tehdit riskinin ortaya çıktığını söyleyebilirim. Ve gözlem olarak da bunu ifade edebilirim. Bu konudaki tereddütlerimiz önemlidir, Türkiye kamuoyunun duyduğu tereddütlerdir, kaygılardır.

Emekli maaşı iptal edilmeli!

Cevat Öneş, 50 bin insanın ölümüne sebep olmuş PKK elebaşısı eli kanlı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikme sözü veren Selahattin Demirtaş'ın mektubunu önemsediğini de söyledi.

Öneş, Selahattin Demirtaş'a ilişkin şunları söyledi:

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın T24 yazısı ve aydınlara gönderdiği mektuptaki sözlerini çok önemsiyorum. Birlik beraberliğe ihtiyacımızın olduğunu, tüm muhalefetin olumsuz gelişmelerle güçler karşısında birlikte hareket etmesi gerektiğini, otoriterliğe karşı demokrasiyi korumak ve cumhuriyeti yeniden demokrasiyle taçlandırmak sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor ki dış ve iç güvenlik meselelerinde Kürt sorununu önemini de dikkate aldığımızda Demirtaş’ın sözleriyle yeniden demokratik Türkiye’yi kurmak açısından gelişmiş medeni Türkiye’ye kavuşabiliriz diye düşünüyorum.