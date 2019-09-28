0553 313 94 23

Bu acıya yürek dayanmaz! Komadan uyanıp o soruyu sordu ve...

Düğün yolundaki feci kazada oğlunu, 3 torununu kaybetti, gelini ise komada. Acılı baba Casim Umuç, "Gelinim komadan 1 kez uyanıp çocuklarını sordu, sonra yine komaya girdi. Ona eşin de 3 yavrun da öldü nasıl diyebilirdim" dedi.

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:38
Bu acıya yürek dayanmaz! Komadan uyanıp o soruyu sordu ve...

Umuç Ailesi'nin kızı Fatma Köse'nin Hatay'daki düğününe gitmek için yola çıktılar, 2 arabaydılar. 23 Eylül'de Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda kaza oldu.

BİR DÜĞÜN 5 CENAZE

Pınarbaşı'ndan Sivas yönüne giden Fatih Umuç yönetimindeki otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu. Yaklaşık 15 metre yükseklikten uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç ve oğlu Yunus Emre Umuç olay yerinde, diğer iki oğlu Yavuz Selim Umuç ile Yusuf Kenan Umuç ise kaldırıldıkları Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

EŞİNİ VE 3 ÇOCUĞUNU KAYBEDEN TALİHSİZ KADIN, HER ŞEYDEN HABERSİZ

Ölen çocukların annesi Aysun Umuç (32), sürücü Fatih Umuç (23), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga (3) yaralandı. Hakan Umuç ve 3 oğlu son yolculuğuna Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uğurlandı. Baba Hakan Umuç toprağa göğsünde minik yavrusu Yunus Emre Umuç ile verildi. Aileye bir acı haber daha dün geldi. Kız kardeşleri Hicran Dalga'nın da kalbi durmuştu. Trabzon'da hemşire olarak çalışan Hicran Dalga'nın 3 yaşındaki kızı Sibel Erva'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Henüz eşini, 3 çocuğunu kaybeden anne Aysun Umuç ise yaşanılanlardan habersiz. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçilik yapan 65 yaşındaki Casim Umuç ise tarifsiz acılar içinde.

İşte Umuç'un çaresizlik içinde anlattıkları;

"7 çocuğum vardı. 2'si öldü. 3 torunum öldü. Bu nasıl bir acı. Ciğerlerim yandı. Onlar iki arayla kızımın düğününe gitmişlerdi. Ben gitmedim. Keşke ben gitseydim, ben ölseydim. Çok ağır imtihanlar bunlar. Çok ağır acılar. Allah'ım büyük sabır versin bize. Allah'ın emrine yine de kurban olayım. Ondan geldik ona döneceğiz tek tesellim bu. Gelinim Aysun 12 yıllık gelinim. Kur'an hocalığı yapıyordu. Melek fotokopisi gibi bir kız. O da benim bir kızım. 

"NASIL CEVAP VERİLİR BU SORUYA?"

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Şimdiye kadar gözlerini bir kez açtı, 'Çocuklarım nerde' diye sordu. Nasıl cevap verilir ki bu soruya. Eşin de 3 minik yavrun da kara toprağın altında nasıl denir. Daha soruya cevap veremeden gözlerini yine kapattı. Durumu ağır. Bu melek nasıl dayanacak bu acılara. 

"NASIL YAŞARIZ BU ACILARLA BİLMİYORUM"

Kızım Hicran, Trabzon'da hemşireydi. 3 yaşındaki kızı Sibel Erva ile kız kardeşinin düğünü için gelmişti. O ve kızı da yaralandı. Hicran'ımın kalbi dayanmadı. Kızının ise bacağı kırık. O da annesinin öldüğünden habersiz. Hepsi Allah'a misafir oldu. Hakan oğlum, Yunus'unu da kucağına alıp, Allah'a misafir oldu. Biz de nasıl yaşarız bu acılarla bilmiyorum. Allah büyük sabır versin bize."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:38
  1. Trabzon
  2. Sivas
  3. Kayseri
  4. Kars
  5. Kaza
  6. Hatay
  7. düğün
  8. feci kaza
  9. kayeri
  10. casim umuç
  11. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz: Kartal asla pes etmez
    1. Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz:..
    2. Sigorta sorgulama SSK 4A ve Bağkur 4B,..
    3. Prof. Dr. Naci Görür Büyük İstanbul..
    4. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli..
    5. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu:..
    6. Bakan Kurum: Kaçak ne varsa kaldırılacak
    7. Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel..
    8. Milli gemilere çok özel görev!..
    9. Ev sahibine sinirlendi, hıncını..
    10. Kentsel dönüşüm için nereye başvurulur
    11. ‘Vergiler kredi kartıyla ödensin’
    12. Erdoğan'dan sonra o da BM'ye resti..
    13. Nagehan Alçı’ya “boş konuşuyorsunuz”..
    14. TMO’dan üreticilere 334 milyonluk ödeme
    15. Artvin'in Borçka ilçesi sel altında!..
    16. ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı
    17. Riva ve Florya projeleri feshedildi
    18. Unutulmak üzere olan ’Kelek’ sanatını..
    19. Esnaf emekli primi düşüyor mu? Esnaf..
    20. İstanbul depremi sonrası merak edilen..
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Sokak ortasında ibretlik görüntü!
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Deprem uzmanı 'En çok korktuğumuz yer' deyip İstanbul'daki o ilçeyi gösterdi
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Başkan Erdoğan FOX News sunucusuna ayar verdi!
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    Yeni dönem başlıyor! ‘Tebdil-i denetim’ yapılacak
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha
    İstanbul depremini bilmişti! Hoogerbeets korkutan bir uyarı daha

    Günün Karikatürü

    28 Eylül 2019
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    İstanbul'da yine deprem oldu! Yine sallandık
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler
    Bahçeli paylaşımı MHP'lileri kızdırmıştı! CHP'li Mücahit Avcı'yı tekme tokat dövdüler