Bu acıya yürek dayanmaz! BAE’nin beslediği RSF katliam yapıyor!

Terör devleti İsrail’in müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan’ın üzerine saldığı Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) vasıtasıyla El Feşir şehrinde Müslüman halka Gazze’deki gibi soykırım uyguluyor.

Sudan’ın El Feşir şehri, Sudan ordusu ile seküler paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) terör örgütü arasındaki çatışmaların merkezine dönüşmüş durumda. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli RSF güçleri, El Feşir şehrinin kontrolünü ele geçirdi ve sivillere yönelik soykırım başlattı. Çoluk çocuk demeden insanlar kurşuna diziliyor, katlediliyor.

DÜNYA GAZZE GİBİ SUDAN’DAKİ SOYKIRIMI DA İZLİYOR

Sudan Dışişleri Bakanlığı, uluslararası bölgedeki katliamların durdurulması için kamuoyuna çağrıda bulundu. Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, sadece 26–27 Ekim 2025 tarihleri arasında 26 binden fazla kişi Faşir kentinden kaçmak zorunda kaldı.

Yerinden edilenlerin çoğu kırsal bölgelere sığındı, savunmaz halde kaderlerini bekliyorlar! Gazze’de soykırımı izleyen dünya Sudan’da da izlemeye devam ediyor.

Rahman

Sudan da sekuler kim var??

Halil

Zalimin hüküm sürdüğü bu naıl bir dünya. Sözde İslam ülkeleri yine sus pus. Yzıklar olsun.
