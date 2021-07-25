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Ekonomi BU 34 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

BU 34 öğretim üyesi alacak

Beykent Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; tam zamanlı 34 Öğretim Üyesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:35:00 -
BU 34 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör  kadrosuna  başvuracakların,  başvuruda  bulunduğu  fakülte  ve  bölümü  belirten  bir  dilekçenin  ekinde,  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  öğrenim durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  doçentlik  belgesi,  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metnini vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim  durumunu  gösteren  belgeler  (onaylı  suret  ve  yurt  dışından  alınan  diplomalar  için  denklik  belgesi)  ile  bilimsel  yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan dosyasını  (4  takım)  halinde  ve  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Mevzuatı  Uyarınca  Akademik  Personel  Adayı  Açık  Rıza  Metnini  vermeleri gerekmektedir.

Başvurular 25.07.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile T.C.  Beykent  Üniversitesi  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne şahsen  veya posta  aracılığı  ile  yapılabilir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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