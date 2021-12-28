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Sağlık Bu 10 besinden birini alın, antibiyotiğe gerek kalmasın
Sağlık

Bu 10 besinden birini alın, antibiyotiğe gerek kalmasın

Hemen hemen her hastalığın tedavisinde uzmanların verdiği ilaçların başında gelen antibiyotik, kimyasal içerdiğinden uzun süreli tüketimde vücutta bazı hücresel bozukluklara sebep olabilir. Bu yüzden alternatif tıp uzmanları özellikle belli bir süreden sonra ilaçların bırakılıp doğal besinlerden antibiyotik etkisi alınmasını tavsiye eder. Peki antibiyotik etkisi yüksek besinler hangileridir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-12-28 20:08:00 -
Bu 10 besinden birini alın, antibiyotiğe gerek kalmasın

 

Hemen hemen her hastalığın tedavisinde uzmanların verdiği ilaçların başında gelen antibiyotik, kimyasal içerdiğinden uzun süreli tüketimde vücutta bazı hücresel bozukluklara sebep olabilir. Bu yüzden alternatif tıp uzmanları özellikle belli bir süreden sonra ilaçların bırakılıp doğal besinlerden antibiyotik etkisi alınmasını tavsiye eder. Peki antibiyotik etkisi yüksek besinler hangileridir?

İşte detaylar...

1- SUMAK

Oldukça güçlü bir virüs öldürücüdür. İltihabı vücuttan atar. 

2- ZERDEÇAL

Yemeklerde baharat olarak kullanıldığı gibi çayı yapılıp da tüketilen zerdeçal, vücuttaki serbest radikalli hücreleri atarak vücudun kendini hızla yenilemesine yardımcı olur. Özellikle kan akışını düzenlemede yardımcı olur. 

3- KEFİR

Sindirim için olmazsa olmaz besinlerin başında gelir. Mideden bağırsaklara tüm sindirim organlarının çalışmasını düzenler. Metabolizmayı çalıştırarak vücudun otomatik yağ yakımını hızlandırır. Bağırsaklarda basin atıklarını önler. 

4- BAL

Düzenli olarak bal tüketen kişilerin hastalık yaşama oranı neredeyse yüzde 20'ye düşer. Enfesksiyonun vücutta barınmasına müsaade etmeyen bal, bağışıklığı güçlendirir.

5- NAR

Kan yapıcı besinlerin başında gelir. Tuzla tüketildiğinde boğazda virüslerin sebep olduğu tahribatı önler. Sinir hücrelerini hareketlendirerek vücuttaki hücrelerin hızla yenilenmesini sağlar.

6- SOĞAN

Antibiyotik deyince akla ilk gelen besindir. Mikroplara karşı bağışıklığı güçlendirir. 

7- MAYDANOZ

Vücuttaki ödem ve asitleri hızla atar. İdrar yolunda böbreklerde mesanedeki bakterileri temizler.  

8- SARIMSAK

Tıpkı soğan gibi en etkili ikinci antibiyotiktir. 

9- LİMON 

Hem antibiyotik etkilidir hem de C vitamini deposudur. Tükettiğiniz suya çaya ekleyerek faydasını kazanabilirsiniz. 

10- ELMA SİRKESİ

Vücudu dışarıdan korumak için etkili bir doğal besindir. Yüz yıkama suyuna ya da banyo suyuna koyarak cildinizin ve saçlarınızın mikroplardan arınmasını hızlandırabilirisniz. 

 

 

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