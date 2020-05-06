BTP’nin basına geçen Haydar Baş'ın oğlundan ilk açıklama

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de yayınlanan Mahalle Kahvesinde Sahur programına telefonla katıldı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Meltem TV'de Okan Egesel ile Eyüp Kabil'in sunduğu Mahalle Kahvesinde Sahur programına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Bu önemli ve kıymetli göreve bizi layık gördüler. Aile bireyleri Genel Başkanlığı almam konusunda ittifak içinde oldu. Akabinde tüm parti teşkilatı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önemli bir görevi üzerimize aldık, Allah'ın izniyle bu görevi taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Siyasi çalışmalarımız hızlanacak

Merhum BTP Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş'ın rıhleti münasebetiyle zorlu günlerden geçtiklerini dile getiren Hüseyin Baş, şöyle konuştu: "Babamızı kaybettik, dünyamızı kaybettik. Allah inşallah bize de vuslatı hayırlısıyla nasip etsin. Prof. Dr. Haydar Baş, çok güzel bir hayat yaşadı, hepimizin önünde bir hayat yaşadı. Hakikaten Allah'ın davası ve rızası için bir ömür yaşadı. Siyaseti 'son nefes' için yaptığını söylerdi. Son nefesine kadar da davasını, kararını ve azmini sürdürerek, bu meşaleyi taşıdı ve ebedi âleme göç etti. Kendisinin kaybından sonra 20 günü aşkın bir süreç yaşadık. Artık siyasi çalışmalarımıza yavaş yavaş devam edeceğiz. Buradan bunun mesajını da teşkilat mensubu arkadaşlarımıza vermiş olayım."